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۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

معاون امور استان های صداو سیما با خانواده یک شهید دیدار کرد

معاون امور استان های صداو سیما با خانواده یک شهید دیدار کرد

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما در بدو ورود به شهر یاسوج با خانواده شهید عبدیان از شهدای رسانه ملی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون امور استان های صداوسیما در دیداری به نقش بی بدیل شهیدان در دفاع از انقلاب، وطن و تلاش شهیدان رسانه در حفظ و توسعه ارزش ها و دستاوردهای انقلاب و آرمان امام و شهدا اشاره کرد و گفت: ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده معظم شهیدان در راس برنامه های صداو سیما است و رسانه ملی خدمت به شهیدان و بازماندگان عزیزشان را افتخاری بزرگ می داند.

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما به پاس جانفشانی های شهید خدا عفو عبدیان لوح سپاس و هدایایی به خانواده این شهید رسانه ملی اعطا کرد.

شهید عبدیان ۱۹ آذر ۸۴ در حین انجام ماموریت در حادثه سقوط هواپیمایی c۱۳۰ به همراه چند تن از دیگر همکارانش به درجه رفیع شهادت نائل شد.

کد مطلب 4044287

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