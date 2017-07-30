برنامه ضیافت اندیشه اساتید ۲۷ دانشگاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههای برگزار کننده ضیافت اندیشه استادان در مرداد ماه ۹۶ اعلام شدند، تاکنون ۲۷ دانشگاه سراسری، پزشکی و آزاد اسلامی برای برگزاری این دوره اعلام آمادگی کرده و زمانی را برای آن مشخص کرده اند که به شر ح زیر است :
|ردیف
|نام دانشگاه
|عناوین دوره
|زمان
|مکان
|۱
|علوم پزشکی شیراز
|معرفت شناسی سطح ۱، اصول ۱، اقتصاد مقاومتی.
|سی و یکم تیر لغایت سوم مرداد
|شیراز
|۲
|آزاد اسلامی اراک
|اندیشه سیاسی سطح ۱، معرفت شناسی سطح ۱، اخلاق علمی کاربردی سطح۱
|۱۵ الی ۱۹ مرداد
|مشهد مقدس
|۳
|علوم پزشکی زنجان
|سبک زندگی، روشنفکری
|۲ الی ۵ مرداد
|زنجان
|۴
|فرهنگیان تهران
|اندیشه سیاسی سطح ۱، معرفت شناسی سطح ۱، اخلاق علمی و حرفه ای سطح ۱، اصول تعلیم و تربیت سطح ۱.
|۱۱ الی ۱۹ مرداد
|تهران
|۵
|علوم پزشکی یاسوج
|روشنفکری دینی
|۱ الی ۴ مرداد
|یاسوج
|۶
|علوم پزشکی مشهد
|اخلاق علمی حرفه ای ۱و ۲، اصو ل تعلیم و تربیت ۱و۲
|۱۲ الی ۱۵ مرداد
|مشهد
|۷
|آزاد شهر قدس
|تمدن ۲، معرفت ۲، اصول ۲، اخلاق ۱
|۱ الی ۴ مرداد
|شهر قدس
|۸
|آزاد کرمانشاه
|اندیشه سیاسی ۲
|۱ الی ۴ مرداد
|کرمانشاه
|۹
|علوم پزشکی گیلان
|اخلاق ۳، اصول ۳
|۱ الی ۴ مرداد
|رشت
|۱۰
|علوم پزشکی هرمزگان
|اخلاق ۲ و ۳، اندیشه ۲ و ۳
|۲۵ تیر الی ۵ مرداد
|مشهد
|۱۱
|آزاد تهران جنوب
|اقتصاد مقاومتی، تمدن ۲
|۳۱ تیر الی ۳ مرداد
|تهران
|۱۲
|علوم پزشکی یاسوج
|روشنفکری
|۱ الی ۵ مرداد
|یاسوج
|۱۳
|دانشگاه آزاد تهران مرکز
|روشنفکری و غرب شناسی
|۱۵ الی ۳۰ مرداد
|تهران
|۱۴
|علوم پزشکی ایلام
|اخلاق عملی و حرفه ای ۱، تمدن اسلامی ۲، غرب شناسی
|۲۰ الی ۲۵ مرداد
|مشهد مقدس
|۱۵
|کتابخانه ملی
|اخلاق علمی و حرفه ای سطح ۱
|۹ الی ۲۵ مرداد
|تهران
|۱۶
|علوم پزشکی مشهد
|معرفت شناسی سطح ۱
|۱۶ الی ۱۸ مرداد
|مشهد مقدس
|۱۷
|علوم پزشکی بوشهر
|اندیششه سیاسی سطح ۲
|۲۰ الی ۲۶ مرداد
|مشهد مقدس
|۱۸
|آزاد خوزستان
|روشنفکری
|۲۵ الی ۳۱ مرداد
|مشهد مقدس
|۱۹
|پیام نور خراسان جنوبی
|اصول تعلیم و تربیت سطح ۲
|۲۲ الی ۲۵ مرداد
|بیرجند
|۲۰
|پیام نور بوشهر
|اخلاق ۲، تاریخ تمدن ۲، معرفت شناسی ۱
|۲۰ الی ۲۶ مرداد
|مشهد مقدس
|۲۱
|دانشگاه خلیج فارس
|تمدن۳، اندیشه سیاسی ۳
|۱۶ الی ۲۰ مرداد
|مشهد مقدس
|۲۲
|آزاد اصفهان
|اندیشه سیاسی سطح ۱، اخلاق علمی حرفه ای ۱
|۱۴ الی ۱۸ مرداد
|لصفهان
|۲۳
|علوم پزشکی تبریز
|معرفت شناسی سطح ۱
|۱۴ الی ۱۷ مرداد
|تبریز
|۲۴
|دانشگاه ارومیه
|اصول تعلیم و تربیت سطح ۲
|۱۴ الی ۱۸ مرداد
|میاندوآب
|۲۵
|علوم پزشکی ایران
|اندیشه سیاسی ۲، سبک زندگی
|۵ الی ۱۹ مرداد
|تهران
|۲۶
|آزاد پزشکی تهران
|سبک زندگی
|۲۹ مرداد الی ۱ شهریور
|تهران
|۲۷
|علوم پزشکی مازندران
|تاریخ تمدن ۲، اخلاق ۱، اندیشه سیاسی ۲
|۱۴ الی ۱۸ مرداد
|ساری
برنامه زمانی این دانشگاه ها برای برگزاری ضیافت اندیشه اساتید از ۳۱ تیرماه آغاز شده و تا ۳۱ مرداد به صورت متناوب توسط دانشگاه ها برگزار می شود.
اندیشه سیاسی، سبک زندگی، معرفت شناسی، اصول تعلیم و تربیت، اخلاق عملی و حرفه ای و اقتصاد مقاومتی برخی از عناوینی است که در این دوره ها ارایه می شود.
