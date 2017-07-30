برنامه ضیافت اندیشه اساتید ۲۷ دانشگاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههای برگزار کننده ضیافت اندیشه استادان در مرداد ماه ۹۶ اعلام شدند، تاکنون ۲۷ دانشگاه سراسری، پزشکی و آزاد اسلامی برای برگزاری این دوره اعلام آمادگی کرده و زمانی را برای آن مشخص کرده اند که به شر ح زیر است :

ردیف نام دانشگاه عناوین دوره زمان مکان ۱ علوم پزشکی شیراز معرفت شناسی سطح ۱، اصول ۱، اقتصاد مقاومتی. سی و یکم تیر لغایت سوم مرداد شیراز ۲ آزاد اسلامی اراک اندیشه سیاسی سطح ۱، معرفت شناسی سطح ۱، اخلاق علمی کاربردی سطح۱ ۱۵ الی ۱۹ مرداد مشهد مقدس ۳ علوم پزشکی زنجان سبک زندگی، روشنفکری ۲ الی ۵ مرداد زنجان ۴ فرهنگیان تهران اندیشه سیاسی سطح ۱، معرفت شناسی سطح ۱، اخلاق علمی و حرفه ای سطح ۱، اصول تعلیم و تربیت سطح ۱. ۱۱ الی ۱۹ مرداد تهران ۵ علوم پزشکی یاسوج روشنفکری دینی ۱ الی ۴ مرداد یاسوج ۶ علوم پزشکی مشهد اخلاق علمی حرفه ای ۱و ۲، اصو ل تعلیم و تربیت ۱و۲ ۱۲ الی ۱۵ مرداد مشهد ۷ آزاد شهر قدس تمدن ۲، معرفت ۲، اصول ۲، اخلاق ۱ ۱ الی ۴ مرداد شهر قدس ۸ آزاد کرمانشاه اندیشه سیاسی ۲ ۱ الی ۴ مرداد کرمانشاه ۹ علوم پزشکی گیلان اخلاق ۳، اصول ۳ ۱ الی ۴ مرداد رشت ۱۰ علوم پزشکی هرمزگان اخلاق ۲ و ۳، اندیشه ۲ و ۳ ۲۵ تیر الی ۵ مرداد مشهد ۱۱ آزاد تهران جنوب اقتصاد مقاومتی، تمدن ۲ ۳۱ تیر الی ۳ مرداد تهران ۱۲ علوم پزشکی یاسوج روشنفکری ۱ الی ۵ مرداد یاسوج ۱۳ دانشگاه آزاد تهران مرکز روشنفکری و غرب شناسی ۱۵ الی ۳۰ مرداد تهران ۱۴ علوم پزشکی ایلام اخلاق عملی و حرفه ای ۱، تمدن اسلامی ۲، غرب شناسی ۲۰ الی ۲۵ مرداد مشهد مقدس ۱۵ کتابخانه ملی اخلاق علمی و حرفه ای سطح ۱ ۹ الی ۲۵ مرداد تهران ۱۶ علوم پزشکی مشهد معرفت شناسی سطح ۱ ۱۶ الی ۱۸ مرداد مشهد مقدس ۱۷ علوم پزشکی بوشهر اندیششه سیاسی سطح ۲ ۲۰ الی ۲۶ مرداد مشهد مقدس ۱۸ آزاد خوزستان روشنفکری ۲۵ الی ۳۱ مرداد مشهد مقدس ۱۹ پیام نور خراسان جنوبی اصول تعلیم و تربیت سطح ۲ ۲۲ الی ۲۵ مرداد بیرجند ۲۰ پیام نور بوشهر اخلاق ۲، تاریخ تمدن ۲، معرفت شناسی ۱ ۲۰ الی ۲۶ مرداد مشهد مقدس ۲۱ دانشگاه خلیج فارس تمدن۳، اندیشه سیاسی ۳ ۱۶ الی ۲۰ مرداد مشهد مقدس ۲۲ آزاد اصفهان اندیشه سیاسی سطح ۱، اخلاق علمی حرفه ای ۱ ۱۴ الی ۱۸ مرداد لصفهان ۲۳ علوم پزشکی تبریز معرفت شناسی سطح ۱ ۱۴ الی ۱۷ مرداد تبریز ۲۴ دانشگاه ارومیه اصول تعلیم و تربیت سطح ۲ ۱۴ الی ۱۸ مرداد میاندوآب ۲۵ علوم پزشکی ایران اندیشه سیاسی ۲، سبک زندگی ۵ الی ۱۹ مرداد تهران ۲۶ آزاد پزشکی تهران سبک زندگی ۲۹ مرداد الی ۱ شهریور تهران ۲۷ علوم پزشکی مازندران تاریخ تمدن ۲، اخلاق ۱، اندیشه سیاسی ۲ ۱۴ الی ۱۸ مرداد ساری

برنامه زمانی این دانشگاه ها برای برگزاری ضیافت اندیشه اساتید از ۳۱ تیرماه آغاز شده و تا ۳۱ مرداد به صورت متناوب توسط دانشگاه ها برگزار می شود.

اندیشه سیاسی، سبک زندگی، معرفت شناسی، اصول تعلیم و تربیت، اخلاق عملی و حرفه ای و اقتصاد مقاومتی برخی از عناوینی است که در این دوره ها ارایه می شود.