۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۰۵

از سراسر کشور؛

برنامه ضیافت اندیشه اساتید ۲۷ دانشگاه اعلام شد

برنامه، عناوین دوره، زمان و مکان ضیافت اندیشه اساتید ۲۷ دانشگاه سراسری، پزشکی و آزاد اسلامی در مرداد ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههای برگزار کننده ضیافت اندیشه استادان در مرداد ماه ۹۶ اعلام شدند، تاکنون ۲۷ دانشگاه سراسری، پزشکی و آزاد اسلامی برای برگزاری این دوره اعلام آمادگی کرده و زمانی را برای آن مشخص کرده اند که به شر ح زیر است :

ردیف نام دانشگاه عناوین دوره زمان مکان
۱ علوم پزشکی شیراز معرفت شناسی سطح ۱، اصول ۱، اقتصاد مقاومتی. سی و یکم تیر لغایت سوم مرداد شیراز
۲ آزاد اسلامی اراک اندیشه سیاسی سطح ۱، معرفت شناسی سطح ۱، اخلاق علمی کاربردی سطح۱ ۱۵ الی ۱۹ مرداد مشهد مقدس
۳ علوم پزشکی زنجان سبک زندگی، روشنفکری ۲ الی ۵ مرداد زنجان
۴ فرهنگیان تهران اندیشه سیاسی سطح ۱، معرفت شناسی سطح ۱، اخلاق علمی و حرفه ای سطح ۱، اصول تعلیم و تربیت سطح ۱. ۱۱ الی ۱۹ مرداد تهران
۵ علوم پزشکی یاسوج روشنفکری دینی ۱ الی ۴ مرداد یاسوج
۶ علوم پزشکی مشهد اخلاق علمی حرفه ای ۱و ۲، اصو ل تعلیم و تربیت ۱و۲ ۱۲ الی ۱۵ مرداد مشهد
۷ آزاد شهر قدس تمدن ۲، معرفت ۲، اصول ۲، اخلاق ۱ ۱ الی ۴ مرداد شهر قدس
۸ آزاد کرمانشاه  اندیشه سیاسی ۲  ۱ الی ۴ مرداد کرمانشاه
۹ علوم پزشکی گیلان  اخلاق ۳، اصول ۳ ۱ الی ۴ مرداد   رشت
۱۰ علوم پزشکی هرمزگان  اخلاق ۲ و ۳، اندیشه ۲ و ۳ ۲۵ تیر الی ۵ مرداد مشهد
۱۱ آزاد تهران جنوب اقتصاد مقاومتی، تمدن ۲ ۳۱ تیر الی ۳ مرداد تهران
۱۲ علوم پزشکی یاسوج روشنفکری  ۱ الی ۵ مرداد یاسوج
۱۳ دانشگاه آزاد تهران مرکز روشنفکری و غرب شناسی ۱۵ الی ۳۰ مرداد تهران
۱۴ علوم پزشکی ایلام اخلاق عملی و حرفه ای ۱، تمدن اسلامی ۲، غرب شناسی ۲۰ الی ۲۵ مرداد مشهد مقدس
۱۵ کتابخانه ملی  اخلاق علمی و حرفه ای سطح ۱ ۹ الی ۲۵ مرداد تهران
۱۶ علوم پزشکی مشهد معرفت شناسی سطح ۱ ۱۶ الی ۱۸ مرداد مشهد مقدس
۱۷ علوم پزشکی بوشهر اندیششه سیاسی سطح ۲  ۲۰ الی ۲۶ مرداد مشهد مقدس
۱۸ آزاد خوزستان روشنفکری ۲۵ الی ۳۱ مرداد مشهد مقدس
۱۹ پیام نور خراسان جنوبی اصول تعلیم و تربیت سطح ۲ ۲۲ الی ۲۵ مرداد بیرجند
۲۰ پیام نور بوشهر اخلاق ۲، تاریخ تمدن ۲، معرفت شناسی ۱ ۲۰ الی ۲۶ مرداد مشهد مقدس
۲۱ دانشگاه خلیج فارس تمدن۳، اندیشه سیاسی ۳ ۱۶ الی ۲۰ مرداد مشهد مقدس
۲۲ آزاد اصفهان اندیشه سیاسی سطح ۱، اخلاق علمی حرفه ای ۱ ۱۴ الی ۱۸ مرداد لصفهان
۲۳ علوم پزشکی تبریز معرفت شناسی سطح ۱ ۱۴ الی ۱۷ مرداد تبریز
۲۴ دانشگاه ارومیه اصول تعلیم و تربیت سطح ۲ ۱۴ الی ۱۸ مرداد میاندوآب
۲۵ علوم پزشکی ایران اندیشه سیاسی ۲، سبک زندگی ۵ الی ۱۹ مرداد تهران
۲۶ آزاد پزشکی تهران سبک زندگی ۲۹ مرداد الی ۱ شهریور تهران
۲۷ علوم پزشکی مازندران تاریخ تمدن ۲، اخلاق ۱، اندیشه سیاسی ۲ ۱۴ الی ۱۸ مرداد ساری

برنامه زمانی این دانشگاه ها برای برگزاری ضیافت اندیشه اساتید از ۳۱ تیرماه آغاز شده و تا ۳۱ مرداد به صورت متناوب توسط دانشگاه ها برگزار می شود.

اندیشه سیاسی، سبک زندگی، معرفت شناسی، اصول تعلیم و تربیت، اخلاق عملی و حرفه ای و اقتصاد مقاومتی برخی از عناوینی است که در این دوره ها ارایه می شود.

زهرا سیفی

