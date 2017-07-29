دیواره غربی مجموعه آسیاب های شوشتر تثبیت و استحکام بخشی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ تثبیت و استحکام بخشی دیواره غربی مجموعه آسیاب های شوشتر به همراه تثبیت جداره های سقف تونل بلیتی و لایه روبی نحر گرگر از بالا دست بند میزان تا بند ماهی بازان در دستور کار پایگاه میراث جهانی شوشتر قرار گرفت.

«بیژن حیدری زاده» مدیر پایگاه میراث جهانی سازه های آبی ـ تاریخی شوشتر گفت: این موضوع در جلسه هیات امنای پایگاه سازه های آبی ـ تاریخی شوشتر در آبان ماه سال گذشته مطرح و با پیگیری هایی که توسط پایگاه میراث جهانی شوشتر و نماینده شهرستان شوشتر انجام گرفت مقرر شد موضوع تثبیت و استحکام بخشی دیواره غربی مجموعه آسیاب های شوشتر، تثبیت جداره های سقف تونل بلیتی و لایه روبی از نحر گرگر توسط سازمان آب و برق خوزستان که متولی امور رودخانه است با نظارت پایگاه جهانی شوشتر انجام شود.

وی افزود: پیرو این تصمیم که در جلسه اردیبشهت ماه سال جاری در دفتر استاندار و با حضور ایشان انجام گرفت، مقرر شد که اعتبارات لازم توسط سازمان آب و برق مشخص و پس از تامین اعتبار به استاندار اعلام و تامین اعتبار شود.

حیدری زاده گفت: خوشبختانه با توجهی که استاندار خوزستان به حوزه میراث فرهنگی و حوزه گردشگری داشته و همینطور پیگیری مجدانه نماینده و فرماندار شهرستان امید می رود که تامین اعتبار به زودی محقق شود که درصورت آن جداره غربی آسیاب ها تثبیت و بخش زیادی از بافت تاریخی شوشتر حفظ شده و همچنین از مجموعه آسیاب ها و خانه تاریخی مرعشی رفع خطر خواهد شد.

آنطور که مدیر پایگاه جهانی شوشتر اعلام کرد: تونل بلیتی یکی از شاهکارهای معماری دستکند مجموعه سازه های آبی شوشتر است و در نوع خود بسیار بی نظیر است که در سالهای گذشته مراحل مرمت و تثبیت سقف و جداره های آن توسط گنجینه آب کشور بلاتکلیف باقی مانده بود که هم اکنون پس از تامین اعتبار مورد نظر مرمت و تثبیت آن پیگیری خواهد شد.

وی افزود: نحر گرگر یکی از ۱۳ اثر ثبت جهانی است و ۵ اثر دیگر را هم در خود جای داده است ضمن لایه روبی نحر گرگر زمینه حضور گردشگران در آنجا مهیا می شود و همچنین با این اقدام بقای آن ۵ اثر جهانی دیگر و همچنین مجموعه باغ های خان که در نوع خود بی نظیر هستند تضمین خواهد شد.