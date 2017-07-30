شاهرخ بیانی در گفتگو با مهر در خصوص دیدارهای هفته اول لیگ هفدهم گفت: آغاز خوبی برای بازی ها بود، زدن ۲۰ گل در هفته اول نشان از آن دارد که تیم ها از ابتدای فصل بازی ها را هجومی آغاز کرده و می خواهند قدرت خود را به رخ حریف بکشند. پرسپولیس، پارس جم جنوبی توانستند گل های خوبی به حریف بزنند که فکر می کنم اگر این روند ادامه پیدا کند، در هفته های آینده که تیم ها به هماهنگی بیشتری می رسند، شاهد گل های بیشتری هم در مسابقات باشیم.

وی در خصوص دیدار استقلال برابر صنعت نفت آبادان گفت: این دیدار حواشی بسیاری داشت، ۵ ساعت قبل از شروع بازی تعدادی از بازیکنان استقلال نمی دانستند که بازی می کنند یا خیر، ۳ محروم، چند مصدوم و گرمای وحشتناک آبادان باعث شد تا استقلال نتواند بازی خوبی از خود ارائه کند.

بیانی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایطی که به وجود آمده بود برای استقلال نگران کننده شد و این تیم نتوانست مقابل نفت آبادان همانی باشد که مردم انتظار داشتند. به یکباره سه بازیکنش سه روز مانده به بازی محروم می شوند و این تاثیر منفی بر روی کل تیم گذاشته بود.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: این اتفاقات که فقط در فوتبال ما رخ می دهد نه در هیچ جای دنیا باعث شد تا کادر فنی دچار سردرگمی شده و در بدترین شرایط قرار بگیرد.

وی ادامه داد: درست است که استقلال نتوانست بازی خوبی ارائه کند، اما باید این را هم در نظر داشت که استقلال روز بدی را تا زمان شروع بازی سپری کرده بود و حتی شنیده شد که آبی پوشان نمی خواستند وارد زمین هم بشوند.

بیانی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال تیمی نیست که بازی هایش را به سادگی واگذار کند و هواداران این تیم مطمئن باشند که در هفته های آتی آبی پوشان نتایج قابل قبولی کسب می کنند و نیاز به حمایت طرفداران خود دارند.