مراسم رونمایی از لباس اصلی سایپا و تجلیل از «نارنجی وفادار»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا در اولین دیدار خود در لیگ برتر میهمان تیم سپاهان بود و برای همین با لباس دوم خود در این دیدار حاضر شد.

بر همین اساس، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در باشگاه سایپا، امروز (یکشنبه) مراسم رونمایی از لباس اصلی این تیم برگزار می‌شود.

همچنین در این جلسه از ابراهیم صادقی کاپیتان سابق سایپا و مربی فعلی این تیم که به «مرد نارنجی» ملقب شده است، تجلیل می‌شود و قرعه‌کشی یک دستگاه اتومبیل برای هواداران این تیم صورت می‌گیرد.

این مراسم ساعت ۱۶ تا ۱۹ در هتل اسپیناس پلاس برگزار می‌شود.