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۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۵۶

رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی رودان:

جشنواره لیمو ترش در رودان برگزار می شود

جشنواره لیمو ترش در رودان برگزار می شود

رودان - رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان رودان از برگزاری جشنواره لیمو درمرداد ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، افشین واحدی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و هماهنگی با دستگاههای اجرایی و حاکمیتی استان از جمله استانداری هرمزگان، سازمان جهادکشاورزی استان و فرمانداری شهرستان رودان، جشنواره لیمو ترش در اواخر مرداد ماه در این شهرستان برگزاری می شود.

واحدی افزود: سطح زیرکشت لیمو ترش در استان بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ هکتار است که این میزان ۲۶ درصد از سطح زیرکشت مرکبات استان را شامل می شود. سطح زیرکشت لیمو ترش در این منطقه ۶ هزاروو ۲۵۰ هکتار با تولید سالیانه بیش از ۱۳۸ هزار تن است.

واحدی با بیان اینکه رودان رتبه اول تولید لیموترش را در استان دارد، اظهارداشت: معرفی محصول با کیفیت لیمو ترش رودان، بازاریابی، حمایت از باغداران و ایجاد بستری برای ساخت صنایع فراوری و بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله لیمو ترش از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره هستند.

این مقام مسئول اضافه کرد: جشنواره لیمو ترش به مدت ۱روز برگزار می شود و علاوه بربرگزاری جشنواره، نمایشگاه محصولات کشاورزی و معرفی آداب و رسوم بومی محلی رودان نیز دایر خواهد شد.

واحدی در بخشی از سخنان خود با اشاره به بیماری جاروک جادوگر در شهرستان رودان اظهارداشت: در طی سال های اخیر بیماری جاروک جادوگر و خشکسالی های متمادی خسارت های زیادی به بهره برداران وارد شد اما با مدیریت مناسب بیماری جاروک جادوگر، اصلاح باغ های آلوده و قدیمی با جایگزین کردن نهال های اقتصادی و مقاوم در مقابل بیماری، این منطقه همچنان قادر به تولید لیمو ترش با چشم انداز حضور در بازارهای جهانی هستند.

وی افزود: شهرستان رودان ظرفیت های زیادی در بخش کشاورزی دارد که می تواند در راستای اهداف شعار اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال نقش آفرینی کند.

کد مطلب 4044636

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