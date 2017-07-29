فیلمبرداری فیلم سینمایی «آتش و قدّاره» به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، فیلمبرداری فیلم سینمایی «آتش و قدّاره» چهارمین اثر سینمایی محمد عرب (گرگانی) که از اواسط خرداد ماه در دکورهای جدید شهرک سینمایی غزالی آغاز شده بود، سرانجام با ۴۵ جلسه فیلمبرداری به پایان رسید.

حسین یاری، مهران غفوریان، محمدرضا شریفی نیا، هلیا امامی، فاطمه گودرزی، مهرداد ضیایی، نیما شاهرخ شاهی، علی صادقی، ارژنگ امیرفضلی، امیرحسین صدیق، قدرت ا... صالحی، الله قلی نظری، محسن افشانی، ارسلان قاسمی، علی مسعودی (مشهدی)، امین ایمانی، رضا عزیزی، ایمان صفا، رضا هاشمی، علیرضا بابایی، محمد زاهدی و ... بازیگران این فیلم بوده اند.

درخلاصه داستان فیلم آتش و قدّاره آمده است: من می‌دونم جای تو، تو قلب من کجاست... ت. ولی... ی. نمی‌دونم... م. اصلاً جایی تو قلب تو دارم یا نه؟... تو منو قبول کردی فقط به خاطر...؟

آتش و قدّاره عنوان چهارمین فیلم سینمایی محمد عرب (گرگانی) که با موضوع «جوانمردی ایرانیان» با سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط حمید دامغانی و علی نظری در دست تولید است، عوامل آن عبارتند از نویسنده‌ ‌فیلمنامه: منصور بَراهیمی، تهیّه‌کننده و کارگردان: محمّد عرب (گرگانی)، مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، انتخاب بازیگران: محمّدرضا شریفی نیا، مشاور حقوقی پروژه: دکتر علی نظری، طرّاح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، طرّاح چهره‌پردازی: سیدمحسن موسوی، مدیرتولید: بهزاد هاشمی، صدابردار: حسین بشّاش، طرّاح و ترکیب‌کننده‌ی صداها: آرش قاسمی، عکاس: علی نیک‌رفتار، آهنگساز: بهزاد عبدی، جانشین مدیرتولید: حسن حیدرزاده، دستیار اوّل کارگردان و برنامه‌ریز: حامد شریفی نیا، دستیار دوّم کارگردان: رضا عزیزی، دستیار برنامه ریز: فاطمه فامیل دوست، دستیار سوّم کارگردان: حدیث حاذقی، مجریان چهره پردازی: آفرین صادقی- مهدی خلج- مالک مالکی، دستیار اوّل طرّاح صحنه و لباس: علیرضا حیدری، دکوراتور: یوسف بهشتی (دستیاران: صادق خرّم دلشاد- ماشاالله گلیار- محمّد پورشریف- آرش رضوی)، دستیار طرّاح لباس: آزیتا دبّاغی- ماندانا مراد قلی، دستیارتهیّه‌کننده: زهرا قاسمی، گرافیست: طاها عرب، دستیار اوّل فیلمبردار: حامد عزّتخواه دستیار دوّم فیلمبردار: ابراهیم عزّتخواه، گروه فیلمبرداری: محمدنادر قشلاقی- صفر صلاح لو- امیر متّقی- میلاد عزّتخواه- میلاد کریمی- اوپراتور دوربین: سجّاد کریمی، دستیاران صدابردار: مسعود سیدعباسی- نیما خدادی، تصویربردار پشت صحنه: رضا رشیدی‌فر، دستیار تصویربردار پشت صحنه: علی محمدپور، مدیرتدارکات: مهدی روزبهانی، دستیارتدارکات: مهدی افروخته، خدمات: رضا مافی- ماشالله ملکی- محمّدرضا حقگوی- محسن نودهی، مشاور فرهنگی سرمایه‌گذار: احمد قلیش‌لی، ناظرمالی: منوچهر شمس.