به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع آتش به اختیار در موضوعات فرهنگی با حضور سردار علیرضا افشار رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه و محمود تولایی رئیس انجمن ژنتیک از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای برنامه سردار افشار وجود شرایط جنگ را برای فرمان آتش به اختیار ضروری دانست و گفت: اصل نخست این است که ما باید جنگ فرهنگی و نرم را باور کنیم اما متاسفانه چه در سطوح مسئولان و چه در سطح مردم این وضعیت اضطراری مانند دوران دفاع مقدس احساس نمی شود.

وی افزود: شرایط جنگ بسیج ملی و وحدت را می طلبد به این معنا که در شرایط اضطرار در یک سنگر افراد با هم ستیز نمی کنند، بلکه همه یکدیگر را در کارهایی که توانایی دارند یاری می دهند، در حالی که این یکپارچگی در مبارزه فرهنگی دیده نمی شود.

رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه ادامه داد: نیروهای مردمی قابلیت ها و توانایی های ویژه ای دارند و این قدرت قابل مقایسه با تصدی گری دولتی و دستگاه های اجرایی نیست.بنابراین به خصوص در شرایط تهدید از پتانسیل ها باید به خوبی بهره گرفت.

افشار گفت: اولین شاخصه آتش به اختیار شناخت و نشانه گیری به سمت دشمن است و باید توجه داشت مبادا به جای دشمن، سینه دوست هدف قرار بگیرد که در شرایط آتش به اختیار خطرناک است، از این رو باید بسیار با دقت عمل کرد. در جنگ سخت تشخیص دشمن خیلی راحت تر از زمان کنونی بود. پیچیدگی های صحنه جنگ فرهنگی ایجاب می کند که عناصر فرهیخته و متخصص انقلاب فرهنگی نقش خود را برای آتش به اختیار در مشخص کردن وضعیت دشمن و راهکار مقابله با آن بیش از پیش به کار گیرند و به مردم کمک کنند.

در ادامه این برنامه، تولایی گفت: در جنگ نرم موضوع خرد و اندیشه و نبردی خاموش، و هدف دشمن تربیت و مبانی فکری است که ابزار مقابله با آن آگاهی، هوشیاری، گفت و گو و تعامل است.

وی به شعار آزاد اندیشی اسلام اشاره کرد و گفت: جنگ نرم تنها مربوط به این دوران نیست و در عصر پیامبر اسلام (ص) نیز این تهدیدات وجود داشته است. در زمانی که نبرد سخت کارآمد نباشد، جنگ نرم به کار می آید و همان کسی که باید تاثیرگذارترین باشد مظلوم صحنه می شود و اینجاست که رسالت کسانی که می فهمند دارای اهمیت است.

رئیس انجمن ژنتیک در ادامه گفت: برخی تلاش می کنند جای عشق و نفرت یا دوست و دشمن را جا به جا کنند و برخی با ژست آزاد اندیشی می گویند قرآن آیات زیادی دارد ، چرا تنها به موضوع نهی از منکر می پردازید ؟ در پاسخ به این افراد باید گفت تمام این تلاش ها برای بی تفاوت شدن افراد جامعه به کشور خود و فریاد زدن نقص هاست که به دنبال آن سرافکندگی فرزندان این مرزو بوم حاصل می شود.

تولایی به عملکرد عده ای از افراد جامعه برای لوث شدن فرمان آتش به اختیار اشاره کرد و گفت: با توجه به رفتار این افراد مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مجددا مفهوم این واژه را تبیین کردند و آن را حرکت خود جوش و تمیز دانستند نه بی قانونی. آتش به اختیار فرهنگی با وجه تمیز و وفق قانون خواسته مقام معظم رهبری است و هر آنچه که خارج از این چارچوب با حواشی ها اتفاق بیافتد به احتمال زیاد حاصل کار دشمن و یا عملکرد افراد نپخته و نسنجیده ای است که ممکن است ابزار دشمن واقع شوند.