فصلنامه بنیاد فارابی ویژه «میزانسن و دکوپاژ» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و نهمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه «میزانسن و دکوپاژ» در قالب ۱۷ مقاله تخصصی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

در مقدمه این فصلنامه آمده است:

«هر گاه صحنه ای از یک فیلم از طریق کارکرد صحیح عناصر سینمایی معنی سازی کند، هر ثانیه آن از قابلیت خوانش میزانسنی برخوردار خواهد بود. به منظور اثبات این مدعا، این مقاله به تحلیل نمایی استودیویی و نود ثانیه‌ای از فیلمی صامت و سیاه و سفید می‌پردازد که به خاطر خلاقیت و مهارت نهفته در آن به رغم دهه‌ها که از ساخت آن می‌گذرد هنوز اهمیت خود را حفظ کرده و توانسته به تولید و انتقال مفاهیمی بپردازد که صرفا از چنان متوارنسن‌های بی‌نظیری بر می‌آمد که خود بانی مفهوم و اهمیت میزانسن سینمایی بوده‌اند. این نمای بی سابقه تا آن زمان، واجد آن حد از ویژگی‌های خلاقه و اجرای ماهرانه است که همچون درخشش طلوع میزانسن در سینما جلوه می‌کند.»

«میزانسن طلوع/ طلوع میزانسن»، «رابطه متقابل ریتم و میزانسن سینمایی»، «میزانسن های کلاسیک، پیدایش، رشد و تکامل»، «کاوش در جهان مادی: میزانسن»، «میزانسن های پست مدرن، علت های ظهور، تاثیر تکنولوژی و تفکرات معاصر»، «تدوین در خدمت دکوپاژ، سبک در تدوین»، «روان کاوی ترس: ترس از ترس»، «فیلمبرداری با دوربین دیجیتال تک لنزی»، «به وجود آوردن معانی از میان تعابیر و بیان ها» از عناوین موضوعی این فصلنامه است.

«تکنیک های فیلمسازی استیون اسپیلبرگ»، «معنا و مفاهیم کلی میزانسن»، «تحقیقاتی در مورد تاریخ انتقادی میزانسن»، «میزانسن در سینما»، «زبان فیلم»، «تکنیک های استوری بورد» و «میزانسن و کنایه: خوانشی از فیلم درخت زندگی ترنس مالیک» دیگر عناوین موضوعی فصلنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی را تشکیل می دهد.

احمد الستی، علی رجب زاده طهماسبی، سیدمهدی نوابی قوام آبادی، ثمینه سلطانی نژاد، نیما به فروز به عنوان نویسنده و محمدرضا سهرابی، ساناز فلاح فرد، ختن هندی، فرشاد کسمایی، سیمون سیمونیان، نرگس یزدی، معین محب علیان به عنوان مترجم با این فصلنامه فارابی همکاری داشته اند.

فصلنامه سینمایی فارابی شماره ۷۹ (دوره بیستم/ شماره سوم)، در ۳۷۴ صفحه توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است.

