«شهر هوشمند» با تهدیدات جدیدی از طریق فضای سایبر مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در اولین کارگاه و نشست توجیهی شهر هوشمند که با حضور اساتید، معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان در سالن شهید آبشناسان سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد با اشاره به جابجایی تغییر نظامات جمعیتی از روستاها به شهرها بعد از انقلابی اسلامی اظهار داشت: حدود ۷۲ درصد از جمعیت کشور، شهرنشین می باشد و امروز با شرایطی مواجه هستیم که بیشتر جمعیت در شهرها هستند که باعث شده است کشور و نظام و دولت، ‌ مجموعه ای از خدمات، زیرساخت ها و کارکردها را در شهر متمرکز کند.

وی گفت: سازمان پدافند غیرعامل در موضوعات زیرساخت، تاسیسات، مراکز و ساختمان ها و ابنیه متمرکز بوده است و مباحث پدافند غیرعامل را دنبال می کند و در چند سال گذشته یکی از شاخص ها و رکن ها در پدافند غیرعامل مسئله حفاظت و صیانت از مردم در برابر تهدیدات مرتبط با پدافند غیرعامل در مباحث شهری می باشد.



جلالی در تعریف شهر تصریح کرد: از یک منظر، شهر به محلی گفته می شود که همه سیستم های خدماتی، زیرساختی و کارکردی در یک محیط جغرافیایی درجهت خدمت اهداف شهر به هم منطبق و متمرکز می شود و باعث بوجود آمدن الزامات و هدف واحد و هم افزایی و همگرایی از جنس زیرساختی و شهرسازی و مدیریتی بین همه سیستم های درون شهر می شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطر نشان کرد: ایجاد همگرایی و هم افزایی بین همه سیستم هایی که درون شهر وجود دارد الزامی است و باید به این مسئله از جنس زیرساختی، شهرسازی ومدیریتی توجه شود.

وی ادامه داد: به دلیل تجمع زیرساخت‌ها در شهرها و ارتباط و وابستگی با دستگاه‌ها و معاونت ها این موضوع از یک منظر پچیده و مهم می‌شود و علاوه بر اینکه لازم است همه این موارد را بصورت جزء جزء در داخل کشور بررسی کنیم، باید در یک قابی بنام شهر همه زیرساخت ها را هماهنگ ببینیم و معاونت امور شهری سازمان پدافند غیرعامل از این منظر به این موضوع نگاه و برابر یک چارچوب همه موضوعات در قاب شهر و جغرافیای شهر تنظیم می کند .



جلالی تصریح کرد: لازم است در قالب یک چارچوب و برنامه و استراتژی و رویکرد به شهر یک نگاه مجموعه ای شود و با تشکیل کارگاه ها و جلسات همراه با تضارب آراء به این موضوع پرداخته و یک فهم مشترک و نگاه جامع از این موضوع بوجود آید.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه ضمن تعریف شهر هوشمند و فرصت هایی که از تلفیق فضای سایبری در شهرسازی بوجود می آید، گفت: پردازش اطلاعات ذخیره سازی اطلاعات و امکان تطبیق اطلاعات در همه حوزه ها و دقت بالا، امکان استفاده از اطلاعات حجیم ( big data) و بقیه قابلیت های فضای سایبرنتیک را بسیار زیاد دانسته و گفت: شهر هوشمند تلفیقی از مباحث شهری با فناوری اطلاعات و سایبری است و امروزه می توان با استفاده از فضای سایبر، اشیاء را مانند هواساز، موتورخانه ها و ... کنترل کرد فلذا امروزه قابلیت های فضای سایبر وارد حوزه مدیریت شهری شده است که این قابلیت ها ۲ تهدید آسیب پذیری های فضای سایبر و تهدید سایبری به ساختمان ها را به دنبال دارد که در کنار آن هو آسیب پذیری ها و تهدیدات فضای سایبری هم به این فضا اضافه میشود.

وی گفت: شهر هوشمند در کنار همه کارکردهای مثبت و خدمات و سرویس ها و قابلیت هایی که برای شهر تولید می کند با تهدیدات و آسیب های جدیدی از طریق فضای سایبر مواجه است که از فواصل خیلی دور می توان امورات یک شهر را متوقف کرد و باعث ایجاد بی نظمی، آتش سوزی، انفجار، تخریب، بهم ریختگی جمعیت شد.

جلالی تصریح کرد: شهر هوشمند از دو حوزه شهرسازی و سایبری تشکیل شده است و لازم است یک کار مشترک در این دو حوزه انجام شود.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطر نشان کرد: به دلیل منطبق بودن حوزه سایبر بر سیستم، در شهر هوشمند یک رابطه سیستمی بوجود می آید که باعث می شود کارکردها و گره ها به یکدیگر وابسته شوند بنابراین باید به موضوع سایبر، شهرسازی و علم سیستم نگاه و توجه ویژه کرد.

وی افزود: یک نگاه تک محوری، نگاه تک بعدی، نگاه تک دستگاهی در مباحث مدیریت امور شهری امکان پذیر و پذیرفته نمی باشد و نیازمند هماهنگی است.

جلالی در پایان تاکید کرد: لازمه داشتن یک مدیریت واحد شهری داشتن یک مجموعه اهداف و رویکرد و سیاست منطبق بر یک استراتژی می باشد.