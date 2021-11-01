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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۲۶

سردار جلالی در همایش پدافند شهری:

زیرساخت‌های شهری هوشمند شود/ تهدیدات سایبری شهری خواهیم داشت

زیرساخت‌های شهری هوشمند شود/ تهدیدات سایبری شهری خواهیم داشت

رئیس سازمان پدافند غیرعامل عامل گفت: یکی از تهدیدات عمده شهری ما در آینده تهدیدات سایبری شهری است و به تعبیر دیگر قرن بیست و یکم قرن دفاع و مصونیت سایبری شهری است که باید به آن بپردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل عامل کشور صبح امروز (دوشنبه) در چهارمین همایش ملی پدافند شهری اظهار داشت: مدیریت شهرها به عنوان محل تقاطع زیرساخت‌ها، کارکردها و شهروندان به نوعی پیچیده شده است و هرقدر شهرها به سمت شبکه‌ای شدن، سیستمی شدن و هوشمند شدن جلو می‌روند، رویکرد سیستم در سیستم در حوزه شهری متجلی می‌شود. مدیریت شهری و مدیریت تعارض زیرساخت‌ها و هماهنگ کردن آنها با هم جزء پدیده‌های پیچیده و جدی است.

وی با بیان اینکه رویکرد مدرن شهرسازی و مدیریت شهری باید به این موضوعات بپردازد و آنها را دنبال کند، گفت: با افزایش رویکرد هوشمند در زیرساخت‌ها که شامل خانه هوشمند، هوشمندی ترافیک و خودرو و نهایتاً شهر هوشمند و کارخانجات هوشمند می‌شود ما را به سمت افزایش کاربری‌ها و بهره برداری‌ها با موضوع هوشمندی می‌برد اما همزمان با این حوزه، در کنار استفاده از قابلیت‌های هوشمندی، آسیب پذیری و تهدیدات سایبری هم به شهرها اضافه می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: به تعبیری می‌توان گفت یکی از تهدیدات عمده شهری ما در آینده تهدیدات سایبری شهری است که باید به آن بپردازیم زیرا می‌خواهیم زیرساخت‌های شهری را روی پلتفرم‌های شهر هوشمند مورد استفاده قرار دهیم و دنبال کنیم.

جلالی تاکید کرد: به تعبیر دیگر قرن بیست و یکم قرن دفاع و مصونیت سایبری شهری است و حتماً باید به آن بپردازیم.

کد مطلب 5340820
طیبه بیات

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    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
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      بحثها و قوانین را در مجالس با اتلاف وقت به نمایش میگذارند درصورتیکه اگر در کشورهای اروپایی یا هرجای دیگری که معلم خدمتکار استعمار است مشکلاتی با این حد و اندازه ندارند که درمواردی ماها هم بحث میکنند، به این نوع عملکردهای سیاسی حیله گرانه ای که به نمایش میگدارید درصورتیکه کارها همه همت و حرکت اند
      • محمد IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
        0 0
        در مجالسی که بحث در موردی میشود فرهنگیان و کارگر مشکلات اولیه روزانه را ندارند، بیکار برنامه ای پیش رو هدفمند با تامین امکانات به ویرانی روح و روان شخصیتی کشانده نمیشود که از آینده نامید شود، چراکه ارزش وجودی دارند. اما در کشوری که ازهر گوشه ای کار را آغاز کرد دلیلی برای بحث و نمایش ندارد
      • محمد IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
        0 0
        اما نوع نگاه و مدیریت ملت با سیاستهایی که در ده های اخیر شده است تحقیر کننده است و این اعمال و کردار بیانگر اسیر گرفتن و سواستفاده از حق و حقوقشان است، بنابراین تا نیت، فکر و دل و زبان را نسبت به ملت و مسئولیت پذیری با انسانیت و شناخت و خاستن اهمیت به ملت و سرزمین را باور و وجدان خود ایمان باید ساخت
      • محمد IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
        0 0
        پذیرفتن اعتقادات سیاسی که حرفه ای را برای مدیریت ترسیم میکند و اگر فکر و دل و زبانی اعتقاد غنیمت و سلطه و حفظ قدرت برای زمین و ثروت باشد، مطمئن باشید راه هرکاری و روحیه ای که به سواستفاده از دیگران باشد را دور از آلوده به لذتها چه معنوی و چه قدرت و ثروت یا حتی اخلاقی را محیا ساخته اید تا دلیلی باشد

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