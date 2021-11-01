به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل عامل کشور صبح امروز (دوشنبه) در چهارمین همایش ملی پدافند شهری اظهار داشت: مدیریت شهرها به عنوان محل تقاطع زیرساخت‌ها، کارکردها و شهروندان به نوعی پیچیده شده است و هرقدر شهرها به سمت شبکه‌ای شدن، سیستمی شدن و هوشمند شدن جلو می‌روند، رویکرد سیستم در سیستم در حوزه شهری متجلی می‌شود. مدیریت شهری و مدیریت تعارض زیرساخت‌ها و هماهنگ کردن آنها با هم جزء پدیده‌های پیچیده و جدی است.

وی با بیان اینکه رویکرد مدرن شهرسازی و مدیریت شهری باید به این موضوعات بپردازد و آنها را دنبال کند، گفت: با افزایش رویکرد هوشمند در زیرساخت‌ها که شامل خانه هوشمند، هوشمندی ترافیک و خودرو و نهایتاً شهر هوشمند و کارخانجات هوشمند می‌شود ما را به سمت افزایش کاربری‌ها و بهره برداری‌ها با موضوع هوشمندی می‌برد اما همزمان با این حوزه، در کنار استفاده از قابلیت‌های هوشمندی، آسیب پذیری و تهدیدات سایبری هم به شهرها اضافه می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: به تعبیری می‌توان گفت یکی از تهدیدات عمده شهری ما در آینده تهدیدات سایبری شهری است که باید به آن بپردازیم زیرا می‌خواهیم زیرساخت‌های شهری را روی پلتفرم‌های شهر هوشمند مورد استفاده قرار دهیم و دنبال کنیم.

جلالی تاکید کرد: به تعبیر دیگر قرن بیست و یکم قرن دفاع و مصونیت سایبری شهری است و حتماً باید به آن بپردازیم.