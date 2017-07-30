به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه TGC شروع یک راه و اتفاق بزرگ برای صنعت بازیسازی ایران بود. اما قطعا برای برگزاری سالانه چنین رویدادی استفاده از نظر شرکتکنندگان و افرادی که در این رویداد شرکت داشتهاند یکی از کارهای مهمی است که باید صورت بگیرد. به همین جهت در طول برگزاری رویداد از شرکتکنندگان داخلی و خارجی رویداد نظرسنجی شد. سوالات نظرسنجی بهگونهای بود که تمام زوایای برگزاری رویداد را پوشش میداد.
یکی از عمده سوالهایی که قبل از برگزاری اکثر علاقهمندان از خود میپرسیدند این بود که هدف از شرکت در این رویداد چیست و تیجیسی از چه بابت میتواند مفید باشد. حال اغلب شرکتکنندگان داخلی بر این باور هستند که عمده دلیل آنها برای شرکت در این رویداد صحبت با ناشران خارجی و آشنایی و همکاری با دیگر گروهها بوده است. البته طی نظرسنجی صورت گرفته غیر از این دو مورد، بیشتر افراد درصدد معرفی شرکت و محصولات خود نیز بودهاند. از دیگر مواردی که شرکتکنندگان به آن اشاره کردهاند کسب تجربه و ورود به بازارهای خارجی بوده است.
اما قطعا مهمترین موضوعی که از نظر شرکتکنندگان حائز اهمیت است؛ نقاط قوت و ضعف نمایشگاه است. بیشتر افرادی که در نمایشگاه شرکت داشتهاند، عقیده دارند که حضور شرکتکنندگان خارجی در این نمایشگاه مهمترین و بزرگترین نقطه قوت آن است. علاوه بر این، طراحی غرفهها و نصب بنرهای یک دست از دیگر مواردی بود که از نظر شرکتکنندگان نکته مثبت به شمار میرفت. برنامهریزی مناسب و انجام دقیق کلیه امور از دیگر مواردی بود که شرکتکنندگان داخلی از آن راضی بودند.
بخشهایی که توجه شرکتکنندگان را به خود جلب کرده بود بازدید وزاری محترم ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباط با ناشران خارجی، برگزاری کنفرانسها و کلاسهای تخصصی مانند کلاس آقای جلیلی و حضور شرکتهایی همچون Rovio و THQ Nordic است. این چند بخشی که به آن اشاره کردیم عمده قسمتهایی که باعث جلب توجه شرکتکنندگان شده بود و از نظر آنها بیشتر از همه به چشم آمده بود.
با توجه به نظرسنجی صورت گرفته، اغلب شرکتکنندگان داخلی بهطور کلی از نمایشگاه TGC راضی بودهاند و امیدوارند که این نمایشگاه سالیانه برگزار شود. پشتیبانی و اطلاعرسانی از بخشهایی بود که افرادی که در نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند از آن رضایت کامل داشتند. تاریخ برگزاری رویداد نیز از دیگر بخشهایی بود که اکثر شرکتکنندگان از آن راضی بودند؛ اما بر این باور بودند که بهتر است در اوایل یا اواخر بهار برگزار شود. در کنار این نقاط قوت، نقاط ضعفی هم از نظر شرکتکنندگان وجود داشت. آنها باور دارند که یکی از ضعفهای تیجیسی، جانمایی غرفهها بود. نکته بعدی که شرکتکنندگان در مورد غرفهها ذکر کردند، میزان فضایی بود که به غرفهها اختصاص یافته بود. شرکتکنندگان فضای غرفهها را عموما کوچک میدانستند که اجازه نمیداد ارائه خوبی از کار خود داشته باشند. قطع بودن اینترنت، همزمانی کلاسها و محل برگزاری از سایر مواردی بود که به عنوان ضعف تیجیسی اعلام شده است.
موضوع دیگر که لازم است آن را ذکر کنیم، چگونگی آگاه شدن علاقهمندان از برپایی این نمایشگاه است. وبسایت تیجیسی، تیم برگزاری، اینترنت و شبکههای اجتماعی موثرترین بخشهایی هستند که علاقهمندان به این رویداد را آگاه کردهاند.
بخش پایانی این گزارش را نیز به راهکارهای پیشنهادی جهت بهتر برگزار شدن این رویداد اختصاص میدهیم. حضور گستردهتر ناشرین، شرکتهای خارجی و بازیسازان مستقل خارجی اولین موردی بود که تمام شرکتکنندگان به آن اشاره میکردند. غیر از این موضوع، برگزاری کلاسهای بیشتر موردی بود که نسبت به آن تقاضای زیادی شد. پیشنهاد عمدهای که شرکتکنندگان در راستای بهتر شدن نمایشگاه اعلام میکردند، تفکیک درست و اصولی غرفهها بود. شرکتکنندگان اذعان داشتند در صورتی که نمایشگاه بخواهد بهصورت سالانه و منظم برگزار شود، بهتر است تا استقرار غرفهها شرایط بهتری داشته باشد. همینطور بر این عقیده بودند که محل برگزاری قرارهای ملاقات باید ساختاریافتهتر شود و مشکلاتی که در دوره نخست شاهد آن بودیم دوباره تکرار نشود.
با این اوصاف و نظرات داده شده به نظر میرسد اولین دوره از نمایشگاه TGC قدم اول خود را محکم برداشته و اغلب شرکتکنندگان مهر رضایت را پای آن زدهاند. تیم برگزاری این رویداد نیز در حال بررسی نقاط ضعف و قوت (کالبدشکافی) رویداد است تا در سال آتی مشکلات رویداد به حداقل برسد.
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