به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده درباره لغو محرومیت بازیکنان استقلال عنوان کرد: اساسا در بحث بازیکنان تیم استقلال رایی صادر نشده و در حال جمع بندی پرونده هستیم. پرونده مربوط به بازیکنان استقلال منتهی به رای نشده و در حال حاضر قرار است.

وی افزود: تحریم یا دهن کجی به تیم ملی یک کشور زشت ترین کاری است که باید به آن رسیدگی شود. ناگفته نماند باشگاه استقلال در شرایطی به تیم ملی بازیکن داده اما وقتی اتفاقی رخ می دهد باید اجازه بدهیم هر کسی کار خودش را انجام دهد. به طور حتم تلاش می کنیم عدالت و انصاف را در رای لحاظ کنیم.

حسن زاده خاطرنشان کرد: به طور حتم وقتی رای را صادر کنیم مستندات آن را خواهیم نوشت و آن زمان همه چیز مشخص می شود. صدور یک رای آدابی دارد که باید مستندات و مدارک آن تهیه شود و به سرعت این مستندات در حال جمع آوری است. حتی ما تقاضای باشگاه استقلال برای اینکه قبل از نهم مرداد بیایند و حرف هایشان را بزنند پذیرفتیم. به طور حتم به زودی رای می دهیم.

وی ادامه داد: درباره اظهارات آقای افتخاری باید بگویم که در این چند سالی که من در فدراسیون بودم، آقایان کفاشیان و تاج می توانند شهادت بدهند که هیچ وقت دخالتی در آرا نداشته اند. ما کار قضایی خود را انجام می دهیم و امیدواریم به زودی رای را صادر کنیم که هم جنبه تنبه داشته باشد هم اینکه همه فوتبال را برای موفقیت فوتبال ملی بسیج کند.

وی در پایان افزود: تقریبا کارهای پرونده آماده است. امیدوارم بتوانیم به زودی رای را صادر کنیم.