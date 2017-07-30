به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان های صداوسیما، در همایش معاونان صدای مراکز استان‌های صدا و سیما که با حضور علی دارابی معاون امور استان‌های رسانه ملی در یاسوج برگزار شد، مراکز و تولیدکنندگان برترین برنامه‌های رادیویی سال ۹۵ تجلیل شدند.

بر این اساس استان‌های همدان، یزد، فارس، مازندران و خراسان جنوبی به ترتیب به عنوان مراکز برتر در شاخص‌های چهارده‌گانه ارزیابی سال ۹۵، معرفی شدند.

در موضوعات مختلف نیز استان‌های دیگر صاحب عناوین برتر شدند. در تولید نمایش «سی سردار ٣» صدای مرکز یزد مقام اول را کسب کرد، صدای مرکز ایلام توانست در حوزه «رادیو انقلاب» رتبه نخست را به خود اختصاص دهد و خوزستان هم در زمینه «سفرنامه نوروزی» با کسب رتبه نخست به عنوان استان برتر انتخاب شد.

کهگیلویه و بویراحمد نیز در حوزه «رادیونما» رتبه اول را به دست آورد اما در حوزه مستندهای فاخر، استان‌های خراسان شمالی، اصفهان، یزد و اردبیل حایز رتبه‌های اول تا چهارم شدند.

بهره برداری از ۸۶ طرح فنی و عمرانی در صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد

همچنین علی دارابی معاون امور استان های رسانه ملی در مراسم افتتاح طرح های شبکه دنا ضمن قدرانی از تلاش های حوزه فنی گفت: با بهره برداری از این طرح ها، ۹۸ درصد استان کهگیلویه و بویراحمد زیر پوشش فرستنده های دیجیتال قرار گرفت که یک رکورد در کشور محسوب می شود و این استان رتبه نخست پوشش دیجیتال در کشور را از آن خود کرد.

وی پیش بینی کرد که پوشش دیجیتال در کهگیلویه و بویراحمد با همت همکاران معاونت توسعه و فناوری به زودی به صد در صد برسد.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: راه اندازی ۳۳ ایستگاه فرستنده، برقراری فیبر نوری برای پخش برنامه های زنده، خرید و تجهیز اس ان جی، تعمیرات منازل سازمانی و بخش های مختلف صداوسیما، ساخت پارکینگ سرپوشیده، تجهیز و راه اندازی مانیتورینگ تامین برنامه و پخش سیما و بهره برداری از سیستم ارتباط هوشمند تلفن همراه برای نخستین بار از مهمترین طرح هایی بود که به بهره برداری رسید.

برای بهره برداری از این طرح ها، بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.