به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان های صداوسیما، علی دارابی معاون امور استان های سازمان صدا و سیما از بخش ها و واحدهای مختلف صدا و سیما از جمله تولید، سیما، خبر، رادیو، پخش سیما، پخش صدا و حراست بازدید و پس از آن در نشست شورای مدیران مرکز کهگیلویه و بویراحمد نیز شرکت کرد و گفت: بیش از ۲۶۰ شبکه ماهواره ای فارسی زبان که عمدتا از دشمنان این مرز و بوم هستند علیه هویت اصیل ایرانی اسلامی برنامه تولید و پخش می کنند.

دارابی رسالت واحدهای مختلف صدا و سیمای استان ها در عرصه مقابله با هجمه های رسانه ای دشمنان را بسیار سنگین دانست و افزود: باید با برنامه ریزی اصولی و تولید برنامه های فاخر امیدواری را در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دل ملت زنده کرده و نقشه شوم دشمنان را در مایوس کردن مردم خنثی کرد.

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما شعارگرایی و کلیشه گرایی در تولید و پخش برنامه های صدا و سیما را ممنوع دانست و گفت: خوشبختانه در استان کهگیلویه و بویراحمد هم به لحاظ اقلیم و هم به لحاظ توانمندی در حوزه کودک و خانواده زمینه برای تولید مستند وجود دارد.

دارابی فضای مجازی را فرصتی برای تولید و پخش برنامه ها هم در تلویزیون و هم در رادیو دانست و عنوان کرد: باید برای همه مسایل استان پیوست رسانه ای را تدوین کرده و جامعه را برای فرهنگسازی در عرصه های مختلف اجتماعی بسیج کرد.

وی خواستار معرفی کارآفرینان به عنوان مبلغان ثروت و ایجاد شغل در استان از طریق صدا و سیما شد و افزود: با معرفی کارآفرینان، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل در استان تشویق می شوند.

دارابی آموزش را برای تربیت نیروهای کارآمد و حرفه ای در واحدهای مختلف صدا و سیمای مرکز استان را ضروری دانست و یادآور شد: ضروریست تولید برنامه ها بر اساس تحقیق و پژوهش محور باشد و لازم است در این عرصه سرمایه گذاری کرد. صدا و سیما باید پاتوق نیروهای انقلابی جوان و متخصص باشد و در برنامه ها و اتاق فکرها باید از این نیروها دعوت کرد.

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما فراهم کردن امور رفاهی برای کارکنان صدا و سیما و خانواده هایشان را موجب تشویق و ترغیب آنان در کارها دانست و گفت: باید زمینه را برای کارکنان طوری فراهم کرد که آنان به خاطر کار در صدا و سیما احساس غرور و تشخص داشته باشند.