به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی معاون آموزش و فرهنگ سازمان برنامه و بودجه در آئین آغاز به کار همزمان ۳۱ کتابخانه سیار کانون پرورش فکری با عنوان «قاصدک مهربانی» که امروز (هشتم مرداد) در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و ادبی کانون برگزار شد، گفت: سال گذشته رئیس‌جمهور سوئیس به ایران آمد و در دانشگاه تهران سخنرانی کرد و گفت صد سال پیش ما جزو فقیرترین کشورهای اروپایی بودیم، اما اراده توسعه باعث شد به شرایط امروز برسیم. ما افکار منفی را از خود دور کردیم و نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و روی نقاط قوت خود سرمایه‌گذاری کردیم؛ در حالی که نه نفت داشتیم، نه گاز و نه معدن اما امروز از بالاترین مقادیر درآمدی در جهان برخوردار هستیم.

او گفته‌های خود را این‌گونه ادامه داد که برای رسیدن به یک فرهنگ توسعه‌یافته، ما باید به نسل آینده فکر کنیم. کانون این وظیفه را بر عهده دارد که باید نسل آینده را با اراده، خلاق، مثبت‌اندیش، با پشتکار و تاب‌آور در برابر آسیب‌ها، وسوسه‌ها و رشوه‌ها کند. اگر این اتفاق محقق شود، مسیر پیشرفت و توسعه ما هموار شده است؛ پس ما باید مخاطب خود را پیدا کنیم و برای آن برنامه و چشم‌انداز داشته باشیم.

واعظ مهدوی، توجه به روستاها را ضروری دانست و افزود: عمده مهاجران از روستاها به شهرها می‌آیند؛ پس تجهیز کتابخانه‌های سیار روستایی اتفاق خوشایندی است. از سوی دیگر باید توجه ویژه‌ای به حاشیه شهرها وجود داشته باشد و یک مجموعه جدا برای حاشیه شهرها در نظر گرفته شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۱۰۰ واحد به حاشیه شهرها خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه از فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حمایت می‌کند و در این راستا علاوه بر ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات جاری، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را هم در اختیار تجهیز واحدهای سیار روستایی و حاشیه شهری قرار می‌دهد.

واعظ مهدوی در ادامه بیان کرد: ما ۱۰۰ واحد روستایی و ۱۰۰ واحد حاشیه شهری خواهیم داشت و اگر دوستان ما در کانون پرورش فکری برنامه پنج ساله خود را در اختیار ما بگذارند که ما بدانیم به چه چیزهایی احتیاج دارند، با شرکت‌های خودروسازی هم می‌توانیم مذاکره کنیم تا ماشین‌های ویژه‌ای را طراحی کنند و در اختیار واحدهای سیار روستایی و حاشیه شهرها قرار دهند.

وی همچنین به ایجاد خانه اسباب‌بازی اشاره و گفت: ما دلمان می‌خواهد در روستاها خانه اسباب‌بازی ایجاد کنیم اما الگویی برای این حرکت نداریم؛ خوب است که کانون پرورش فکری الگویی برای ایجاد خانه اسباب‌بازی در روستاها در اختیار ما قرار دهد.