عملیات ارتش سوریه ضد داعش در شرق حماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه عملیاتی را برای تسلط بر ناحیه عقیربات در شرق حماه با فرماندهی سرتیپ سهیل الحسن آغاز کردند.

هدف از این عملیات پیشروی به سوی الرقه و دیرالزور است.

این عملیات با حملات هوایی گسترده به مواضع داعش در عکش، وادی العظام و الزاعجه در حومه شرقی سلیمه شروع شد و طی آن ۱۸ تروریست داعش به هلاکت رسیدند و دهها تکفیری زخمی شدند.

در این عملیات همچنین ادوات مجهز به سلاح سنگین داعش و تانکر سوخت تروریستها منهدم شد.

رسانه های سوری اعلام کردند: ارتش سوریه تسلط خود را بر البادسه سوریه وسعت بخشیده است و در رجم الصابون در شرق الهیل حدود ۱۱ کیلومتر و در جنوب شهر السخنه در حومه شرقی حمص پیشروی کرده است.

در جریان این عملیات تونل و خندق های داعش به همراه مقادیر زیادی سلاح کشف و ضبط شد و به موازات آن جنگنده های سوری مواضع احرار الشام را در کفرلاها در حومه الحوله در استان حمص بمباران کردند.