معاون رئیس جمهور آمریکا وارد «استونی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اِی بی سی نیوز»، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا در راستای آنچه واشنگتن مدعی اعلام حمایت از کشورهای همسایه روسیه است؛ وارد استونی شد.

وی قرار است در تا ساعاتی دیگر با رئیس جمهور و نخست وزیر استونی دیدار داشته و درباره استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در این کشور به گفتگو بپردازد.

وی در ادامه این سفر قرار است در دیدار با مقامات لتونی و لیتوانی به عنوان کشورهای حوزه بالتیک (شرق اروپا و غرب روسیه) به آن ها تضمین دهد که آمریکا در برابر روسیه از آن ها حمایت می کند!