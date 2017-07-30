  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۱

در اولین مقصد از سفر به ۳ کشور همسایه روسیه؛

معاون رئیس جمهور آمریکا وارد «استونی» شد

معاون رئیس جمهور آمریکا وارد «استونی» شد

معاون رئیس جمهور آمریکا در اولین مقصد از سفر دوره ای خود به ۳ کشور همسایه روسیه در حوزه بالتیک، دقایقی پیش وارد «استونی» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اِی بی سی نیوز»، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا در راستای آنچه واشنگتن مدعی اعلام حمایت از کشورهای همسایه روسیه  است؛ وارد استونی شد.

وی قرار است در تا ساعاتی دیگر با رئیس جمهور و نخست وزیر استونی دیدار داشته و درباره استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در این کشور به گفتگو بپردازد.

وی در ادامه این سفر قرار است در دیدار با مقامات لتونی و لیتوانی به عنوان کشورهای حوزه بالتیک (شرق اروپا و غرب روسیه) به آن ها تضمین دهد که آمریکا در برابر روسیه از آن ها حمایت می کند!

کد مطلب 4045596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها