به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی و محمد مایلی کهن از حاضران در مراسم تجلیل از ابراهیم صادقی کاپیتان پیشین تیم فوتبال سایپا بودند. این دو که در مقاطع مختلفی با یکدیگر مشکل داشتند و کار به شکایت و بازداشت محمد مایلی کهن هم کشید، در این مراسم با یکدیگر روبوسی کردند تا به کدورت ها پایان دهند.