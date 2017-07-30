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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

در مراسم باشگاه سایپا رخ داد؛

برخورد گرم علی دایی و محمد مایلی کهن/ کدورت‌ها رفع شد؟

برخورد گرم علی دایی و محمد مایلی کهن/ کدورت‌ها رفع شد؟

سرمربی فعلی و پیشین سایپا که در مقاطعی با یکدیگر درگیری لفظی شدیدی داشتند و کار به بازداشت هم کشید با یکدیگر روبوسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی و محمد مایلی کهن از حاضران در مراسم تجلیل از ابراهیم صادقی کاپیتان پیشین تیم فوتبال سایپا بودند. این دو که در مقاطع مختلفی با یکدیگر مشکل داشتند و کار به شکایت و بازداشت محمد مایلی کهن هم کشید، در این مراسم با یکدیگر روبوسی کردند تا به کدورت ها پایان دهند.

کد مطلب 4045714
رضا خسروي

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