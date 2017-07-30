چراغ دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی در بجنورد روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دوازدهمین دوره جشنواره تئاتر رضوی عصر امروز یک شنبه در محل آستان مقدس حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد برگزار شد.

بر اساس این گزارش، آیین افتتاح دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی با حضور میهمانان کشوری، هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره و مسئولان استانی برگزار شد.

همچنین در این آیین از تمبر یادبود دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی رونمایی شد.

این آیین با حضور هنرمندان و شرکت کنندگان در گلزار شهدای بجنورد و ادای احترام به مقام شامخ شهدای مدافع حرم از جمله شهید هنرمند فیروز حمیدی زاده پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هشت اثر از استان های فارس، خوزستان، کرج، قم، خراسان رضوی، خراسان شمالی و قزوین نهم و دهم مردادماه جاری در سالن های گلشن و شمس بجنورد به روی صحنه می رود.