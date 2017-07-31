  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

معاون شورای جهانی صنایع دستی از دفتر منطقه غرب آسیا بازدید کرد

معاون شورای جهانی صنایع دستی از دفتر منطقه غرب آسیا بازدید کرد

کوین مورای پس از انجام برنامه ارزیابی شهرها و تنها روستای کاندیدای جهانی شدن و برگزاری کارگاه آموزشی تجارت الکترونیک از دفتر منطقه غرب آسیا در عمارت کوشک بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دست یو هنرهای سنتی کشور؛ غدا هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی و کوین مورای معاون منطقه ای شورای جهانی صنایع دستی که به منظور ارزیابی شرایط و موقعیت  شهرها و تنها روستای کاندیدای جهانی شدن به ایران سفرکرده بودند پس از اتمام ارزیابی های خود گزارش بازرسی ها را به شورای جهانی ارائه کردند.

معاون منطقه اسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی پس از حضور در ایران و ارزیابی شهرها و روستای جهانی شدن و برگزاری دوره آموزشی تجارت الکترونیک در سازمان میراث فرهنگی با حضور طراحان کارآفرینان و فعالان حوزه صنایع دستی، بازدیداز دفتر منطقه غرب آسیا در ایران و حضور در نشست تدوین دانشنامه منطقه آسیا و اقیانوسیه را هم در برنامه های خود داشت.

همچنین، دکتر کوین مورای معاون منطقه اسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی پس ازحضور در ایران و ارزیابی دو شهرو تنها روستای کاندیدای جهانی شدن(مریوان شهرکلاش- سیرجان شهر گلیم شیرکی پیچ و کلپورگان روستای سفال) به همراه غدا هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی ارزیابی های این دو شهر و یک روستا را مثبت ارزیابی کرد و از حضور مجدد در ایران اظهار خرسندی کرد و افزود که پس از اتمام ارزیابی ها گزارش بازرسی ها را به شورای جهانی ارائه کردیم.

 مورای در اخرین روز حضور در ایران برای اطلاع از وضعیت و شرایط فعالیت دفتر منطقه غرب آسیا از عمارت تاریخی کوشک محل استقرار و فعالیت این دفتر بازدید به عمل اورده و در جلسه ای با چند هنرمند فعال صنایع دستی ایرانی توضیحات لازم در رابطه با آثار هنری و داستان های مرتبط با اثار را ارائه کرد.

 کوین مورای در پایان حضور خود در ایران در نشستی مرتبط با دانشنامه در حال تدوین برای منطقه آسیا و اقیانوسیه بر تهیه و تدوین اصولی و کیفی این دانشنامه تاکید کرد.

کد مطلب 4046398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها