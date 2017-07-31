توقیف بیش از ۱.۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگار مهر، ماموران نیروی انتظامی فرماندهی آذربایجان شرقی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، محموله هایی را به ارزش برآوردی بیش از یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال کشف و ضبط کردند و علاوه بر این موفق به دستگیری پنج متهم در ارتباط با این پرونده ها نیز شدند.

کشف البسه قاچاق در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان ظهر دوشنبه در همین خصوص از کشف محموله البسه قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ سهراب شفقی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودروی توقیف شده ۵۲۰ ثوب البسه قاچاق کشف شد، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضائی شد.

کشف محموله قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در مراغه

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه نیز با اشاره به کشف محموله البسه و لوازم آرایشی قاچاق در این شهرستان گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران مبارزه با کالای قاچاق در حین گشت زنی به سه دستگاه سواری مشکوک و آنها را متوقف کردند.

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر در تشریح این خبر ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو های توقیفی تعداد ۷۰۰ ثوب انواع البسه زنانه و مردانه خارجی و ۹۱۱ قلم وسایل آرایش و بهداشتی قاچاق به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون ریال را کشف و در این رابطه سه نفر دستگیر و خودرو های مربوطه نیز توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد:درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف محموله البسه و توتون قاچاق در بستان آباد

کشف یک محموله البسه و توتون خارجی قاچاق نیز خبری بود که فرمانده انتظامی شهرستان بستان آباد با اعلام ان به خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی درحین گشت زنی درحوزه انتظامیبه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک خودروی وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیاوش علیفام در تشریح این خبر افزود: در بازرسی بعمل آمده از خودروی توقیفی، تعداد ۱۲ هزار پاکت توتون میوه ای خارجی قاچاق و ۴۶۱ ثوب کاپشن خارجی که به طرزماهرانه در زیرگونی های حاوی پشم گوسفندجاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی بیان داشت : محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است .

سرهنگ "علیفام" در پایان با اشاره به دستگیری راننده و تحویل او به مراجع قضائی خاطر نشان کرد : نیروی انتظامی با قاچاقچیان کالا و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جولان و سرکشی به آنان نخواهد داد.