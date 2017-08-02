به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران که هفته نخست رقابت های لیگ برتر را در غیاب ۴ بازیکن مصدوم و ۳ بازیکن محروم با شکست خارج از خانه مقابل صنعت نفت آبادان پشت سر گذذاشت، در هفته دوم میزبان استقلال خوزستان است. تیمی که در هفته نخست به یک پیروزی دیرهنگام خانگی مقابل تراکتورسازی رسید.

منصوریان در بازی نخست تیمش از استفاده برخی بازیکنانش محروم بود و برخی از بازیکنان که روی آنها بعنوان بازیکن ثابت حساب کرده بود هم هنوز به آمادگی لازم نرسیده بودند. از جمله سرور جباروف هافبک ازبکستانی آبی پوشان که تنها در دقایق پایانی برای این تیم به میدان رفت.

جباروف در طول این هفته در کنار حضور در تمرینات گروهی آبی پوشان تمریناتی هم به صورت مجزا زیر نظر «میک مک درموت» انجام داده است تا به مرز آمادگی کامل برسد.

از سوی دیگر با مشخص شدن تکلیف آخرین خروجی استقلال، استفاده از مجتبی جباری دیگر هافبک بازیساز این تیم هم از این هفته بلامانع است و به این ترتیب به احتمال بسیار زیاد استقلالی‌ها در حالی به مصاف همنام اهوازی خود می‌روند که از جباروف در ترکیب اصلی استفاده کرده و نام جباری هم در لیست هجده نفره این تیم خواهد بود.

احتمال اینکه کادر فنی استقلال برای دقایقی از مجتبی جباری در دیدار برابر استقلال خوزستان استفاده کند وجود دارد.