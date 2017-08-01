ترکیب تیم ملی کشتی آزاد مشخص شد/قاسمی و رحیمی غایبان بزرگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ایران صبح امروز در خانه کشتی تهران برگزار شد که اعضای شورا در نهایت با بررسی نفرات برتر رقابتهای انتخابی و همچنین وضعیت اردونشینان تیم ملی،ترکیب نهایی تیم اعزامی به رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه و همچنین بازیهای داخل سالن آسیا را معرفی کردند. ضمن اینکه حسن رحیمی به دلیل عمل جراحی روی زانوی مصدومش نتوانست در ترکیب اعزامی به رقابتهای جهانی قرار گیرد. کمیل قاسمی هم با توجه به شکست در رقابتهای انتخابی که گفته شد به دلیل مصدومیت از ناحیه گردن و کمر رخ داد، نتوانست مسافر فرانسه باشد.

بدین ترتیب حسن یزدانی به عنوان یکی از آزادکاران پرامید و عنوان دار ایران در رقابتهای جهانی خواهد بود که انتظار اهالی کشتی از او برای درخشش در وزن جدید در فرانسه بسیار بالاست.

بر این اساس نفرات زیر به عنوان ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای این دو رویداد بین المللی معرفی شدند:

تیم اعزامی به جهانی فرانسه:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی

۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی



تیم اعزامی به رقابت های داخل سالن آسیا (ایندورگیم) ترکمنستان:

۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاد

۷۰ کیلوگرم: سعید داداش پور

۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری یا محمد جواد ابراهیمی( به دلیل مشکل روادید اکبری)

۹۷ کیلوگرم: انتخابی درون اردویی بین حسن رحیمی و مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری

رقابت های جهانی کشتی روزهای ۳۰ مرداد تا ۴ شهریورماه در شهر پاریس پایتخت کشور فرانسه برگزار می شود.