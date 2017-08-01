به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشوردومین جشنواره تجربه‌های موفق و مؤثر تشکل های دانشجویی، زنان و خانواده، ورزشی و گردشگری پایدار در حوزه محیط زیست برگزار می کند.



هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی، معرفی و قدردانی از تجربیات حرکت های گروهی در حوزه ارتقای شناسه ها و عملکرد های محیط زیستی در محور های بهبود تاب آوری سرزمین، حفظ میراث فرهنگی، طبیعی کشور، ترویج گردشگری پایدار، تقویت سرمایه اجتماعی است.



از این رو، از همه‌ی انجمن‌های دانشجویی، زنان و خانواده، ورزشی، تشکل‌های محیط زیستی، منابع طبیعی وگردشگری پایدارکه با توجه به شاخص های مندرج در پرتال سازمان، خود را واجد شرایط شرکت در این جشنواره می‌دانند، دعوت می‌شود تا ضمن پرکردن فرم جشنواره که در سایت سازمان حفاظت محیط زیست موجود است، تا تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۶ مدارک خود را به دبیرخانه جشنواره واقع درتهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، دفتر مشارکت های مردمی، تلفن : (۲ و۸۸۲۳۳۰۷۱) ارسال کنند.