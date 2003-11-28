اگر من را نمي خواهيد بروم

به گزارش خبرنگار " مهر " پس از آنكه در چند نوبت چكهاي فابريسيوازسوي باشگاه استقلال نقد نشد اين بازيكن برزيلي از حضور در تمرينات استقلال سر باززد تا با امير قلعه نويي سرمربي اين تيم در اين خصوص گفت و گو كند.

در اين جلسه فابريسيو به قلعه نويي گفت : اگر من بد تمرين كرده ام و يا در بازيهاي استقلال موفق نبوده و مرا نمي خواهيد اجازه دهيد تا بروم و اگرغير ازاين است چرا باشگاه پول مرا نمي دهد. چرا آقاي منزوي به من وعده داده اند و به هيچكدام عمل نمي كنند.

قلعه نويي نيز در اين باره به فابريسيو قول داد تا هرچه زودتر مشكلش را حل نمايد كه پس از اين قرار شد تا اين بازيكن برزيلي درتمرينات حاضر شده و به همراه استقلال براي بازي مقابل سپاهان راهي اصفهان شود.