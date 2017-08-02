به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تاج مهر صبح چهارشنبه در حاشیه بررسی برنامه‌های این هیئت برای برگزاری همایش‌های پیاده‌روی با بیان اینکه این همایش در منطقه نمونه گردشگری شورابیل برگزار خواهد شد، اضافه کرد: این برنامه به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان معتقد است این همایشی فرصت برای معرفی پتانسیل‌های ورزشی استان در سطح ملی است.

تاج مهر با اشاره به رتبه مطلوب استان در همایش‌های پیاده‌روی اضافه کرد: اردبیل جزو سه استان برتر در برگزاری همایش‌های پیاده‌روی و ورزش‌های همگانی است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش فرصتی برای ترویج ورزش همگانی در بی شهروندان و توسعه ورزش در سطح جامعه فراهم سازد.