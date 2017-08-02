۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

تبلت اختصاصی فیس بوک برای تماس های ویدئویی

فیس بوک که مدتی است تولید سخت افزارهای اختصاصی خود را آغاز کرده، قصد دارد تبلت خاصی تولید کند که برای برقراری تماس های ویدئویی با کیفیت به کار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این تبلت دارای نمایشگر لمسی است. ابعاد دقیق این نمایشگر اعلام نشده، ولی احتمالا بین ۱۳ و ۱۵ اینچ خواهد بود. سیستم عامل این تبلت نیز احتمالا اندروید خواهد بود.

تبلت یاد شده با قیمتی اندک روانه بازار می شود که احتمالا بیش از چندصد دلار نخواهد بود. منابع مطلع می گویند این تبلت بهار آینده و همزمان با برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان فیس بوک به بازار عرضه می شود.

یکی از ویژگی های خاص این تبلت دوربینی است که با اسکن کردن چهره کاربر بر روی صورت او قفل می شود و به طور خودکار وی را در زمان برقراری مکالمه تعقیب می کند.

فیس بوک در ماه های اخیر علاوه بر تولید این تبلت به دنبال ساخت یک بلندگوی دارای هوش مصنوعی برای رقابت با بلندگوی اکوی شرکت آمازون هم بوده است. قیمت این محصول حدود ۱۰۰ دلار خواهد بود.

