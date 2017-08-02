به گزارش روابط عمومی مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب «تنتن و سندباد» را میتوان یک کتاب استراتژیک در حوزهی ادبیات نوجوان بهشمار آورد. این کتاب که در سال ۱۳۷۰ نگارش شده است، با نگاهی دقیق و نافذ، مساله نوظهور زمان خود را به عنوان موضوع و هستهی اصلی داستان برگزیده است.
هدف نویسنده از خلق چنین داستانی، رداخت استعاری و غیرمستقیم به مسئلهی «تهاجم فرهنگی» غرب به شرق است. جالب آنکه در ابتدای دههی هفتاد، مساله تهاجم فرهنگی امری واضح و قابل رؤیت برای همگان نبود و حتی برخلاف تأکیدات فراوان رهبرانقلاب، این امر برای طیف وسیعی از دستاندرکاران و مسئولان گنگ و نامفهوم بود...
مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب «تنتن و سندباد» نوشتهمحمد میرکیانی را در نوبت چاپ بیست و هشتم، شمارهگان ۴۴۰۰نسخه و قیمت ۱۰۰۰۰تومان روانه بازار کتاب کرد.
نظر شما