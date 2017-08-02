ولیدمعلم : ایران در پیروزی های سوریه شریک است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دیدار با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان گفت: بدون حمایت های برادران در جمهوری اسلامی ایران و دوستان روس، دستیابی به این دستاوردها در جبهه های نبرد علیه تروریسم امکانپذیر نبود.

وزیر امور خارجه سوریه، از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مواضع حمایتی مردم و دولت ایران که موجب پایمردی و استقامت مردم سوریه در برابر گروه های تروریستی تکفیری شده، قدردانی کرد.

حسین امیرعبداللهیان هم در این دیدار که در ساختمان وزارتخانه امور خارجه سوریه برگزار شد، پیرزوی های اخیر ارتش سوریه و نیروهای متحد در جبهه های نبرد علیه گروه های تروریستی به ویژه در شرق سوریه که تکفیریان داعش را در آستانه فروپاشی قرار داد، به مردم، دولت و رئیس جمهور سوریه تبریک گفت.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان با اشاره به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب کشورمان، از تعیین عماد خمیس نخست وزیر سوریه به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور برای شرکت در این مراسم که روز شنبه آینده در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، تشکر کرد.