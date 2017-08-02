به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولیها عصر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران ارشد آب کشور در سرعین افزود: بحث تامین اعتبارات برنامه های تعادل بخشی یکی از مهمترین چالش های وزارت نیرو بوده و تلاش می شود این مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه طرح تعادل بخشی در کشور از سوی دولت یازدهم و در قالب ۱۵ پروژه به مرحله اجرا درآمده است، تصریح کرد: این پروژه ها در راستای مباحث مدیریت منابع، اطلاع رسانی، کنترل برداشت از چاه ها و... اجرا شده است.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به ضرورت های اجرای این طرح یادآور شد: تداوم خشکسالی در کشور باعث شده که سالانه بیش از ۵.۷ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از آّ های زیرزمینی را شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این خصوص طرح تعادل بخشی برای کاهش برداشت تدوین و اجرایی شد، ادامه داد: براین اساس سال گذشته با اجرای این طرح، از میزان کل اضافه برداشت نزدیک به یک میلیارد مترمکعب کاهش یافت.

حاج رسولیها بیان داشت: برای سال جاری نیز این برنامه ها ساماندهی شده و امیدواریم با اجرای طرح های تعادل بخشی حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب از کاهش منابع زیرزمینی را جبران کنیم.

به گفته وی عمده این برنامه ها در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی اجرا می شود تا وفاق همگانی را در سطح کشور و برای کاهش میزان برداشت از منابع زیرزمینی شاهد باشیم.