شبکه امید به نشاط در قشر نوجوان کمک کند/ پاسخ اقناع کننده دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیما، عبدالعلی علی عسکری رییس صداوسیما با حضور در استودیو شبکه امید ضمن مبارک دانستن تقارن میلاد امام رضا (ع) و افتتاح رسمی شبکه امید، دوران نوجوانی را مهمترین دوران رشد و تعالی انسان دانست و گفت: هویت و شخصیت فردی انسانها در این دوران شکل گرفته و مستحکم میشود، دورانی که با پویایی و انگیزه و نشاط برای تجربه کردن و شناخت خود و جهان همراه است و رسانه ملی باید بتواند به نیازها، پرسشها و مطالبات نوجوانان در مورد مسائل مختلف پاسخ اقناع کننده بدهد.
وی افزود: دوران نوجوانی در جامعه امروز نسبت به دوران نوجوانی ما در گذشته، تغییر کرده است و بالطبع برای تولید برنامههای جذاب و مفید برای مخاطبان این شبکه باید نوجوانان امروز و ویژگیهایشان را به درستی بشناسیم و برای آن برنامه ریزی و برنامه سازی کنیم.
علی عسکری اظهار امیدواری کرد که این شبکه تلویزیونی بتواند با برنامه ریزی درست و مناسب نیازهای روز نوجوانان و جوانان کشور را برآورده سازد و به ایجاد نشاط و پویایی در این قشر از جامعه کمک کند.
وی در حاشیه مراسم افتتاح شبکه امید در تشریح اهداف راهاندازی این شبکه تلویزیونی گفت: نوجوانان از مهمترین اقشار جامعه ما محسوب می شوند و این اهمیت به این دلیل است که نوجوان به دلیل ویژگیهای سنی خود دارای پویایی، عواطف سرشار و روحیه جستجوگری و یادگیری است.
وی افزود: در این دوران شخصیت و هویت هر انسانی شکل میگیرد، لذا با توجه به اهمیت این دوره سنی در رشد شخصیت افراد و با توجه به اینکه نوجوانان آینده سازان این کشور هستند، ضرورت راه اندازی شبکهای اختصاصی برای تولید کارهای فاخر و ارزشمند که پاسخگوی این نیاز مهم باشد، بیش از پیش احساس میشد.
علی عسکری همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توجه ویژه دستگاههای مختلف کشور بویژه صداوسیما به نیازهای قشر جوان و نوجوان کشور، تاکید کرد: صداوسیما باید در راستای فرمایشات معظم له و به منظور پاسخ به این نیازها به صورت ویژه به این موضوع بپردازد که راه اندازی شبکه اختصاصی امید گامی مهم در جهت برآورده کردن خواستههای جوانان و نوجوانان کشور است.
رییس سازمان صدا و سیما افزود: امیدواریم شبکه امید بتواند در راستای پاسخ به نیازهای نوجوانان و کمک به رشد هویت و شخصیت آنان و همچنین تربیت نسل آینده ایران اسلامی، گامهای موثر و مفیدی بردارد. این شبکه همچنین برای تامین اوقات فراغت و سرگرمی نوجوانان برنامههای متنوعی را در نظر گرفته است و تلاش میکند تا با نیازسنجی از خود نوجوانان، خواستههای آنها در تولید برنامه ها لحاظ شود.
علی عسکری بعد از افتتاح این شبکه در جمع تعدادی از نوجوانان دختر و پسر حضور یافت و با آنان به گفتگو نشست. در این گفتگو، نوجوانان نیازها و مطالبات خود را در تولید محتوی برنامههای شبکه امید مطرح کردند و رییس سازمان صدا و سیما نیز قول داد که نظرات و پیشنهادات آنها در تولیدات و برنامه سازی های این شبکه، مورد استفاده قرار گیرد.
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