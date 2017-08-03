رییس رسانه ملی شبکه امید را افتتاح کرد/ تغییر هویت بصری و گرافیک

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش نشست خبری افتتاح شبکه امید با حضور رضا پورحسین قایم مقام معاون سیما و همچنین مهدی سالم مدیر شبکه امید برگزار شد و در آن نوید داده شد که شبکه امید به صورت رسمی با حضور عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی افتتاح می شود.

امروز پنجشنبه ۱۲ مرداد این شبکه به صورت رسمی با حضور رییس سازمان و جمعی از نوجوانان افتتاح شد.

یوسف بچاری مدیر گروه تولید شبکه امید درباره جزییات این مراسم افتتاحیه به خبرنگار مهر گفت: امروز با یک ویژه برنامه که از شبکه امید پخش شد کنداکتور جدید را شروع کردیم که در آن تهیه کننده ها را دعوت کرده بودیم و تیزرهایی پخش شد تا بینندگان با برنامه ها آشنا شوند.

وی ادامه داد: ساعت ۱۶:۴۰ نیز عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صداوسیما وارد استودیوی شبکه امید شد تا مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز شود. همچنین در این مراسم عده ای از نوجوانان نیز حضور داشتند و در نهایت با تغییر لوگو شبکه امید از آزمایشی به اصلی این شبکه افتتاح شد.

بچاری عنوان کرد: مهمترین تغییر امروز شبکه هویت بصری و گرافیک آن بود و قرار است فردا ۱۲ مرداد نیز طی مراسمی جشن افتتاح شبکه و جشن میلاد امام رضا (ع) را در سالن حجاب کانون پرورش فکری برگزار کنیم.

در مراسم افتتاح شبکه امید عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صداوسیما، مرتضی میرباقری معاون سیما، مهدی سالم مدیر شبکه امید و جمعی از مدیران ارشد سازمان حضور داشته اند.