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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

اکران و نقد «زیر سقف دودی» در فرهنگسرای ارسباران

اکران و نقد «زیر سقف دودی» در فرهنگسرای ارسباران

فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران با حضور عوامل اکران، نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم تهران، در خلاصه داستان فیلم «زیر سقف دودی» که به موضوع طلاق عاطفی در جامعه می پردازد، آمده است: شیرین که در زندگی خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج دچار مشکل می شود، به دنبال پیدا کردن راهی برای ایجاد ارتباط با آنهاست، که موفق نمی شود و به بحران می رسد. تلاش مجدد او برای برون رفت از این بحران او را با چالش جدیدی رو به رو می کند.

این فیلم به کارگردانی پوران درخشنده در سی و پنجمین جشنواره فجر به نمایش در آمد و یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران با حضور عوامل اکران، نقد و بررسی می‌شود.

پوران درخشنده نویسنده و کارگردان، ابوالفضل میری بازیگر، نفیسه روشن بازیگر، سید سهیل رضایی روانشناس، کورش جاهد کارشناس سینما و جمعی از بازیگران فیلم مهمانان چهارصد و چهل و یکمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.‌

علاقمندان برای حضور دراین نشست می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان‌، خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 4049651

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