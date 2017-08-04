رییس جمهور دوازدهم رییس جمهور همه مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر حسینی در نماز عبادی سیاسی این هفته یاسوج با تبریک سالروز تولد امام هشتم شیعیان اظهار کرد: ایران اسلامی هر چه دارد به برکت وجود امام رضا(ع) است.

وی بیان کرد: امام رضا(ع) مایه افتخار ایران و بیان کننده حقیقت تشیع است.

وی بیان کرد: چند سالی است که خادمان امام رضا به استان ما می آیند و برنامه های فرهنگی خوبی در این ایام برگزار شده که باید استمرار یابد.

امام جمعه یاسوج همچنین با اشاره به مراسم تنفیذ رییس جمهور گفت: رییس جمهور دوازدهم، رییس جمهور همه مردم است.

وی عنوان کرد: دولت مردان با گوش شنوا باید به انتقاد دلسوزان گوش دهند و در جهت رفع مشکلات کشور به خصوص مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

حسینی همچنین با تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران سربازانی در میدان هستند که در راستای آگاهی و امید دادن به مردم تلاش می کنند و امیدوارم خداوند به سربازان عرصه خبرنگاری توفیق دهد.

امام جمعه یاسوج به حادثه منا اشاره کرد و گفت: عده ای از هموطنان ما در منا کشته شدند و این داغ همیشه بر دل مردم مسلمان جهان است. امسال نیز حج انجام می شود و باید به نکات گفته شده از سوی رهبر معظم انقلاب توجه کرد.

وی بیان کرد: آل سعود یهودی الاصل و بدتر از آنها و جنایت کارند و انتظار نداریم رفتارشان در قبال ایران عوض شود.

حسینی همدلی، اتحاد و انسجام و پیروی از ولایت فقیه را از عوامل ناکامی آمریکا در تحقق اهداف شومش دانست و گفت: با استفاده از ظرفیتها و داشته هایمان می توانیم تحریم های مختلف آمریکا را بی اثر کنیم.