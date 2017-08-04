برجام برای ملت خوشایند نبود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهرستان میلاد با سعادت هشتمین اختر آسمان امامت حضرت امام رضا(ع) را تبریک گفت.

وی افزود: امام رضا(ع) ولی نعمت تمامی ما خراسانی‌ها هستند و مردم شهرستان بشرویه در ولادت این امام همام به بهترین شکل ممکن مراسمات جشن و چراغانی را برگزار کردند که جای قدردانی و تشکر دارد.

امام جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: شایسته است که تمامی ما سبک زندگی رضوی شامل رفتار و اخلاق علی بن موسی الرضا(ع) را سرلوحه زندگانی خود قرار دهیم.

حجت الاسلام شمس الدین به اخلاق و ویژگی‌های رفتار اسلامی اشاره کرد و گفت: توبه یکی از مصادیقی است که در روایات تمامی امامان معصوم به آن اشاره‌های فراوانی شده است.

وی اظهار داشت: زندگی و همنشینی با فقرا از ویژگی‌های اخلاقی بارز امام رضا(ع) بود به گونه‌ای که ایشان غذای خود را همواره با فقرا تقسیم می‌کردند.

حجت الاسلام شمس الدین افزود: همنشینی با فقرا، کمک به نیازمندان و احترام بزرگان از درس‌هایی است که بایستی از سیره زندگانی امام رضا (ع) آموخت.

امام جمعه شهرستان بشرویه گفت: امام رضا(ع) دورانی سخت را در زمان زورگویی‌های حاکمان عباسی تحمل کردند و در آن زمان نیز همگان را به رعایت عدالت دعوت می‌کردند.

وی با اشاره به اعزام حجاج به سرزمین وحی نیز گفت: دو رکعت نماز در حج تمتع در بلاد اسلامی دارای ثواب فراوانی است و سفارش شده که در پشت مقام ابراهیم باشد چرا که مقتدای ما ابراهیم خلیل است.

حجت الاسلام شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در ادامه خطبه‌های خود افتخارآفرینی دانش آموزان بشرویه‌ای را که در پانزدهمین دوره آزمایشگاهی فیزیک کشوری موفق به کسب رتبه نخست شده‌اند را تبریک گفت.

امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به اینکه امروز امنیت و نظم در جامعه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: خوشبختانه نیروهای انتظامی شهرستان بشرویه نیز موفق به دستگیری ۴ قاچاقچی معروف شدند و بیش از ۹۰ کیلوگرم نیز از آنها موادمخدر کشف و ضبط کردند.

وی در ادامه در خصوص برجام اظهار داشت: برجام اصلاً بر ملت ما خوشایند نبود و ما بایستی با الگوگرفتن از حکومت الهی و ائمه اطهار همواره در مقابل زور بایستیم و نگذاریم حق پایمال شود.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: نقض برجام موجب متزلزل شدن اوضاع خاورمیانه شده و رژیم‌های استکباری در این وضعیت راحت‌تر می‌توانند به جنگ بپردازند.

امام جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: متاسفانه عده‌ای در خارج و حتی داخل ایران با دشمن دست دوستی داده و به دنبال خیانت به نظام و انقلاب هستند.

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در روز گذشته گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بایستی ملت ایران هوشیار باشند و همچنین دولت و خادمین نظام حتی ذره‌ای خام دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان نشوند.

حجت الاسلام شمس الدین در ادامه به روز خبرنگار نیز اشاره کرد و گفت: خبرنگاران زبان گویای مردم و مسئولان هستند و انتقاد و خبرهای آنان زمینه ساز پیشرفت است.

وی افزود: هدف همه خبرنگاران مطرح کردن مشکلات و یا اقدامات انجام شده است اما بازهم بایستی خبرنگاران اصل صداقت را مد نظر داشته و بر رعایت آن اهتمام ورزند.

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین ۱۷ مردادماه سالروز شهادت شهید خبرنگار محمود صارمی را تسلیت گفت.

وی در پایان نیز اظهار داشت: امیداست تا دولت دوازدهم تلاش خود را برای ریشه کن کردن تحریم‌ها بیش از پیش به کار گیرد.