به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی شمس الدینی امام جمعه موقت جاسک در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان با اشاره به موضوع دجال و ویژگیهای آن، اظهار کرد: مراد از یک چشم بودن دجال این است که فقط مادیات، شهوت و دنیا را میبیند و چشم دیدن آخرت و جهان پس از این دنیا را ندارد.
وی با اشاره به موضوع تهاجم فرهنگی و تولید محتوای فاسد، افزود: جریان فرهنگی فاسد با قالبهایی مانند هنر و فیلم، بیحیایی، بیعفتی و بیغیرتی را به جوامع تزریق میکند و برای رسیدن به اهداف خود هزینههای سرسامآوری انجام میدهد.
امام جمعه موقت جاسک با اشاره به تولید برخی آثار سینمایی علیه ملت ایران، گفت: در فیلم «۳۰۰» تلاش شده است تصویری از مردم ایران به عنوان مردمی وحشی به جهان ارائه شود.
شمسالدینی با بیان اینکه دشمن برای تولید و انتشار جریان فرهنگی خود هزینههای سنگینی صرف میکند، تصریح کرد: در کشور ما متأسفانه اگر بودجهای برای کار فرهنگی وجود داشته باشد، در بسیاری از مواقع با نخستین نیاز به کاهش هزینهها مراکز فرهنگی در اولویت کاهش بودجه قرار میگیرند.
وی با اشاره به روایتی درباره راههای هدایت و گمراهی، گفت: آیتالله شیخ مرتضی زاهد پس از مشاهده روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره راههای هدایت و گمراهی دچار دگرگونی شد و تأکید داشت همانگونه که راههای هدایت به اندازه راههایی است که امیرالمؤمنین(ع) میشناسد، شیطان نیز برای گمراه کردن انسانها راههای متعددی دارد.
امام جمعه موقت جاسک، ادامه داد: دشمن با نقشههای مختلف تلاش میکند انسانها را گرفتار کند و فتنه و فساد خود را در جامعه گسترش دهد، اما راه خنثی کردن این نقشهها مقاومت است.
شمسالدینی با بیان اینکه ملت ایران بیش از چهار دهه در برابر استکبار ایستادگی کرده است، گفت: در برابر گستاخیهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ملت مقاومی وجود دارد که ایستاده و مقاومت کرده است.
وی افزود: رزمندگان در میدان و مردم در خیابان و جامعه باید وظیفه خود را انجام دهند تا با مقاومت بتوانیم نقشهها و دسیسههای دشمن را خنثی کنیم و شرایط ظهور حضرت ولیعصر(عج) را فراهم کنیم.
امام جمعه موقت جاسک با گرامیداشت روز جهانی مسجد، اظهار کرد: از همه کارگزاران مساجد، امامان جماعت، هیئتهای امنا و همه افرادی که برای روشن نگه داشتن چراغ مسجد تلاش میکنند، قدردانی میکنیم.
شمسالدینی، تصریح کرد: کوچکترین وظیفه ما نسبت به خانه خدا این است که ارتباط خود را با مسجد قطع نکنیم و هر زمان فرصتی ایجاد شد، خود را به خانه خدا برسانیم.
وی با تأکید بر ضرورت تحقق مسجد تراز انقلاب اسلامی، گفت: مسجد فقط برای عبادت نیست و همانطور که پیامبر اکرم(ص) از زمان تأسیس مسجد آن را تنها برای عبادت بنا نکرد مسجد کارکردهای مختلفی دارد که باید آنها را بشناسیم و عملیاتی کنیم.
امام جمعه موقت جاسک همچنین با گرامیداشت روز صنعت دفاعی و یاد شهدای این عرصه، گفت: صنعت دفاعی کشور امروز به مرحلهای رسیده که به تعبیر فرماندهان قدرت بازدارندگی ایجاد کرده است و در جنگ اخیر نیز آثار این توانمندی نمایان شد.
وی با اشاره به آغاز هفته دولت این مناسبت را به دولتمردان و کارکنان دستگاههای اجرایی تبریک گفت و افزود: دولت در جنگ ۱۲ روزه خدمات قابل توجهی ارائه کرد و تأمین ذخایر کشور پس از جنگ باعث شد، کشور در ادامه با مشکل مواجه نشود.
شمسالدینی همچنین از اقدامات مسئولان برای ساماندهی وضعیت سوخت در شهرستان جاسک تقدیر کرد و گفت: از فرماندار، دادستان و نیروی انتظامی که برای حل معضل سوخت پای کار آمدند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد اگر مسئولان با اتحاد و همدلی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، مشکلات مردم کمتر خواهد شد و امیدواریم روند ساماندهی وضعیت سوخت ادامه پیدا کند.
امام جمعه موقت جاسک درباره شایعه افزایش قیمت بنزین نیز، گفت: خبری درباره افزایش نرخ بنزین به ۸۰ هزار تومان منتشر شده بود که از سوی دفتر معاون رئیسجمهور تکذیب شد و تاکنون هیچ قیمت جدیدی اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه نباید با روان مردم بازی شود، گفت: دشمن به دنبال ایجاد التهاب در جامعه است و دولت باید با تدبیر بیشتری در این زمینه حرکت کند تا خدای نکرده دشمن به اهداف خود دست پیدا نکند.
شمسالدینی در ادامه با تبریک روز کارمند و روز پزشک از کارکنان و پزشکان شهرستان جاسک که با جان و دل به مردم خدمت میکنند، قدردانی کرد.
وی با انتقاد از تخلفات احتمالی برخی پزشکان، گفت: از مدیریت بیمارستان و مدیریت شبکه بهداشت شهرستان درخواست دارم با پزشکانی که با جان مردم بازی میکنند، برخورد جدی شود.
امام جمعه موقت جاسک، تأکید کرد: اگر پزشکی تخلف میکند و به عهد و قسمی که بسته است پایبند نمیماند، باید با او برخورد شود، جان انسان با پول معاوضه نمیشود و نباید پزشکی با دریافت پول بیشتر خدای نکرده با جان بیمار بازی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بلاتکلیفی ساختمان نیمهکاره دانشگاه علوم پزشکی در جاسک، اظهار کرد: مردم شهرستان سالهاست شاهد بلاتکلیفی این مجموعه هستند و این ساختمان از حدود سال ۱۳۹۵ آغاز شده و اکنون نزدیک به ۱۰ سال از شروع آن میگذرد.
شمسالدینی، افزود: شرجی و شرایط آبوهوایی منطقه نیز آهنهای این ساختمان را از بین برده و این وضعیت قابل قبول نیست چرا برای مراکز دولتی مانند زمینهایی که به مردم واگذار میشود، زمان مشخصی برای ساختوساز تعیین نمیشود؟
وی گفت: سه راه بیشتر وجود ندارد یا به این مجموعه نیاز دارید و میتوانید آن را بسازید، پس بسازید یا نیاز دارید اما توان ساخت ندارید آن را به مجموعهای که توان ساخت دارد واگذار کنید و اگر اساساً به آن نیاز ندارید زمین و مجموعه را در اختیار نهادی قرار دهید که بتواند از آن برای خدمت به مردم استفاده کند.
امام جمعه موقت جاسک، ادامه داد: ما برای توسعه فضاهای آموزشی و ساخت مدرسه با مشکل زمین مواجه هستیم و در برخی مناطق با جمعیت بالا حتی مدرسه نداریم بنابراین نباید سرمایههای موجود سالها بلااستفاده باقی بماند.
وی خطاب به دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، گفت: اگر به این مجموعه نیاز دارید و بودجه دارید آن را تکمیل کنید و اگر نیاز ندارید واگذار کنید تا در حوزه درمان و پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
شمسالدینی، تصریح کرد: مردم شهرستان جاسک منتظر تعیین تکلیف این مجموعه و پاسخ دانشگاه علوم پزشکی استان هستند و امیدواریم مسئولان در این زمینه پاسخ روشنی به مردم بدهند.
وی همچنین با تسلیت درگذشت رضا شهسواری از بسیجیانی که در برنامههای مذهبی، ملی، فرهنگی و تأمین امنیت شهرستان حضور دارند، قدردانی کرد و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای خانواده وی صبر مسئلت کرد.
امام جمعه موقت جاسک در پایان از مردم شهرستان برای حضور در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه جاسک که یکشنبه هفته آینده ساعت ۹ صبح در همین مکان برگزار میشود، دعوت کرد و گفت: امیدواریم مردم شهرستان جاسک با حضور خود نشان دهند که در خط ولایت هستند.
شمسالدینی در پایان همگان را به رعایت تقوای الهی توصیه کرد.
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