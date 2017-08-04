  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۴۵

وحید شیخ ویسی:

مستحق تساوی نبودیم/ در آینده بهتر می‌شویم

مستحق تساوی نبودیم/ در آینده بهتر می‌شویم

دروازه بان استقلال خوزستان گفت: می توانستیم مقابل استقلال تهران به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شیخ ویسی پس از تساوی بدون گل تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی مقابل حریف  انجام دادیم و حتی می توانستیم برنده بازی هم باشیم اما با بدشانسی چند موقعیت را از دست دادیم.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید در هفته های آینده بهتر خواهیم شد و بازی های زیباتری از خود ارائه خواهیم کرد.

شیخ ویسی در پایان خاطرنشان کرد: من تمرینات خوبی انجام می دهم و اگر امروز هم توانستم چند موقعیت صددرصد را از استقلال بگیرم به این دلیل بود که از تجربیات کریم بوستانی مربی خوبم استفاده کرده و توانستم موفق باشم.

کد مطلب 4050072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها