به گزارش خبرنگار مهر، وحید شیخ ویسی پس از تساوی بدون گل تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی مقابل حریف انجام دادیم و حتی می توانستیم برنده بازی هم باشیم اما با بدشانسی چند موقعیت را از دست دادیم.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید در هفته های آینده بهتر خواهیم شد و بازی های زیباتری از خود ارائه خواهیم کرد.

شیخ ویسی در پایان خاطرنشان کرد: من تمرینات خوبی انجام می دهم و اگر امروز هم توانستم چند موقعیت صددرصد را از استقلال بگیرم به این دلیل بود که از تجربیات کریم بوستانی مربی خوبم استفاده کرده و توانستم موفق باشم.