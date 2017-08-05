تردد وسایل نقلیه در محورهای خراسان شمالی ۹ درصد افزایش یافت

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی چهار ماه نخست امسال، ۲۷ میلیون تردد وسیله نقلیه در محورهای خراسان شمالی ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹ درصدی را دارد.

سبحانی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های تردد شمار، طی این مدت ۸۷ درصد ترددها مربوط به وسایل نقلیه سبک و ۱۳ درصد مربوط به تردد وسایل نقلیه سنگین بوده است.

وی پرترددترین محورهای استان را مسیر بجنورد به شیروان و بالعکس آن، قوچان به فاروج و بجنورد به اسفراین برشمرد و عنوان کرد: زمان‌های ۱۶ تا ۱۷ ساعات اوج تردد در چهارماهه ابتدای امسال ثبت‌شده است.

وی کم ترددترین محورهای خراسان شمالی را نیز طی این مدت، محورهای سنخواست بهجاجرم و بالعکس، گرمه به سه‌راهی چمن بید، سه‌راهی چمن بید به میامی و میامی به گرمه برشمرد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: میزان تردد وسایل نقلیه در محورهای استان به‌وسیله ۳۸ دستگاه تردد شمار برخط ثبت می‌شود.