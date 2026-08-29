به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه‌ها صبح شنبه با حضور فریدون همتی نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، کریمی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری ایلام و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در آیین بهره‌برداری از این پروژه‌ها اظهار کرد: توسعه، بهسازی و ارتقای ایمنی راههای ارتباطی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و در همین راستا اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در محورهای مواصلاتی استان با جدیت دنبال می‌شود.

حیدر دشتی‌پور افزود: در شهرستان سیروان سه پروژه روکش آسفالت به طول مجموع ۱۲ کیلومتر و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: پروژه روکش آسفالت محور لرینی - لومار به طول ۶.۵ کیلومتر و با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان یکی از طرح‌های اجرا شده در این شهرستان است.

دشتی‌پور گفت: همچنین پروژه روکش آسفالت محور تونل آزادی - سرابله به طول یک کیلومتر و با اعتبار پنج میلیارد تومان و پروژه روکش آسفالت محور سرتنگ - ورمیان، پهنه‌بر و واریانت سفیدخانی به طول ۵.۵ کیلومتر و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به تاثیر اجرای این طرح‌ها در ارتقای کیفیت راه‌های شهرستان سیروان، بیان کرد: اجرای روکش آسفالت و بهسازی محورهای مواصلاتی علاوه بر افزایش ایمنی تردد، موجب کاهش استهلاک وسایل نقلیه، بهبود کیفیت عبور و مرور و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای می‌شود.