  1. استانها
  2. ایلام
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

بهره‌برداری از ۱۲ کیلومتر پروژه روکش آسفالت در شهرستان سیروان

بهره‌برداری از ۱۲ کیلومتر پروژه روکش آسفالت در شهرستان سیروان

ایلام- بهره‌برداری سه پروژه روکش آسفالت به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در سیروان همزمان با ششمین روز هفته دولت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه‌ها صبح شنبه با حضور فریدون همتی نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، کریمی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری ایلام و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در آیین بهره‌برداری از این پروژه‌ها اظهار کرد: توسعه، بهسازی و ارتقای ایمنی راههای ارتباطی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و در همین راستا اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در محورهای مواصلاتی استان با جدیت دنبال می‌شود.

حیدر دشتی‌پور افزود: در شهرستان سیروان سه پروژه روکش آسفالت به طول مجموع ۱۲ کیلومتر و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: پروژه روکش آسفالت محور لرینی - لومار به طول ۶.۵ کیلومتر و با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان یکی از طرح‌های اجرا شده در این شهرستان است.

دشتی‌پور گفت: همچنین پروژه روکش آسفالت محور تونل آزادی - سرابله به طول یک کیلومتر و با اعتبار پنج میلیارد تومان و پروژه روکش آسفالت محور سرتنگ - ورمیان، پهنه‌بر و واریانت سفیدخانی به طول ۵.۵ کیلومتر و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به تاثیر اجرای این طرح‌ها در ارتقای کیفیت راه‌های شهرستان سیروان، بیان کرد: اجرای روکش آسفالت و بهسازی محورهای مواصلاتی علاوه بر افزایش ایمنی تردد، موجب کاهش استهلاک وسایل نقلیه، بهبود کیفیت عبور و مرور و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای می‌شود.

کد مطلب 6931006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها