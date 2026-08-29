فعالیت مراکز منتخب معاینه فنی تهران در روز تعطیل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رضازاده، در توضیح جزئیات خبر افزود: در روز یکشنبه ۸ شهریورماه مصادف با ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) مراکز سراج، شهید چمران، نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا(ع)، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام، شهید حکیم و واحدهای سیار جیحون، بوتان، ارتش، نوبنیاد، شهید کلاهدوز، زیبادشت، اوشان، اتحاد، یاس فاطمی، گیلان، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.

وی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ایام تعطیلات رسمی ماه پایانی فصل تابستان گفت: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی در این ایام با استفاده از خودروهای شخصی و اهمیت انجام معاینه فنی پیش از سفر به منظور اطمینان از صحت و سلامت ایمنی خودرو، جهت رفاه حال و تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان، این مجموعه نسبت به ارائه خدمات در روزهای تعطیل اقدام نموده است.

گفتنی است در روزهای تعطیل سال جهت رفاه حال شهروندان برخی از مرکز معاینه فنی فعال هستند که شهروندان می توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری این مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir و کانال اطلاع رسانی در بله @moayenehfani_tehran مراجعه و یا با سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس حاص نمایند.