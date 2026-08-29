به گزارش خبرنگار مهر، مرکز گردهمایی و توجیهی اطفای حریق پارک ملی بمو با هدف ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی و با اعتباری افزون بر هفت میلیارد تومان صبح شنبه با حضور معاون سازمان محیط زیست کشور به بهرهبرداری رسید.
حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در آئین بهرهبرداری از مرکز گردهمایی و توجیهی اطفای حریق پارک ملی بمو که همزمان با هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: این مرکز با اعتباری افزون بر هفت میلیارد تومان احداث شده و با هدف افزایش آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی نیروها در پیشگیری و مقابله با آتشسوزی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: این مجموعه به یاد زندهیاد حمزه ولوی، مدیرکل فقید حفاظت محیط زیست استان فارس، احداث شده است و با تکمیل آن، بخشهای دیگری از جمله انبار مدیریت بحران، پد بالگرد و تجهیزات مورد نیاز نیز به این مجموعه افزوده خواهد شد.
پایگاه اطفای حریق بمو فراتر از مرزهای پارک ملی
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ظرفیت این پایگاه نباید صرفاً به پارک ملی بمو محدود شود، ادامه داد: تلاش میکنیم این مرکز در مدیریت حریق و حوادث مناطق پیرامونی نیز نقشآفرینی کند تا امکان واکنش سریعتر و مؤثرتر در زمان وقوع بحران فراهم شود.
ظهرابی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره حمزه ولوی، وی را از دانشمندان برجسته کشور در حوزه محیط زیست طبیعی دانست و گفت: مرحوم ولوی بهویژه در حوزه اکوسیستمهای آبی و دریایی دانش و تجربه ارزشمندی داشت و خدمات ماندگاری در عرصه حفاظت از محیط زیست ارائه کرد.
طبیعتگردی میتواند به کمک حفاظت بیاید
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از ظرفیت طبیعتگردی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای اولیه و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران میتواند مسیر توسعه گردشگری طبیعی را هموار کند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: توسعه طبیعتگردی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی برای جوامع محلی و کمک به رونق اقتصادی مناطق، میتواند بخشی از درآمدهای حاصل را به حفاظت بهتر از عرصههای طبیعی اختصاص دهد.
هوشمندسازی ۱۱ منطقه در دستور کار
ظهرابی با اشاره به برنامه سازمان حفاظت محیط زیست برای هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت، بیان کرد: تاکنون اجرای طرحهای هوشمندسازی در حدود ۱۱ منطقه آغاز شده و تجهیزات و زیرساختهای هوشمند در این مناطق در حال نصب است.
وی استفاده از فناوریهای نوین را عاملی برای ارتقای بهرهوری در حفاظت از مناطق طبیعی دانست و تصریح کرد: هوشمندسازی میتواند ضمن افزایش کارایی نیروهای محیطبان و عملیاتی، بخشی از کمبود نیروی انسانی را نیز جبران کند.
ظهرابی خاطرنشان کرد: پارک ملی بمو نیز در زمره مناطقی قرار دارد که اجرای یک سیستم جامع هوشمند برای مدیریت و حفاظت از آن در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
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