بانوی کماندار بوشهری مدال طلای مسابقات کشوری را کسب کرد

فرزاد ادیبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان رقابت‌های المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان کشور که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، سرکار خانم «دلارام پاک‌نیت»، دانشجوی توانمند دانشگاه خلیج فارس، موفق شد در یک رقابت بسیار سخت و نفس‌گیر در ماده ریکرو، با شایستگی بر سکوی نخست ایستاده و نشان زرین طلا را به نام استان بوشهر ثبت کند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر با اشاره به سطح بالای فنی این مسابقات افزود: کسب این عنوان در ماده ریکرو که به دلیل دقتِ میلی‌متری و نیاز به تمرکزِ فوق‌العاده، از سخت‌ترین بخش‌های رقابتی این المپیاد محسوب می‌شد، بار دیگر ثابت کرد که ورزشکاران و دانشجویان بوشهری از پتانسیل‌های فنی بسیار بالایی برخوردارند.

ادیبان در ادامه با تجلیل از کادر فنی و باشگاه‌های فعال استان گفت: این موفقیت ارزشمند، ثمره اراده پولادین، تمرینات مستمر و پشتکار مثال‌زدنی دلارام پاک‌نیت است. همچنین جا دارد از زحمات تخصصی «ویدا موسوی»، مربی ارزنده ایشان و تلاش‌های باشگاه تیراندازی با کمان «پَرشان» که در پرورش این استعدادها نقش کلیدی ایفا می‌کنند، تقدیر نمایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این درخشش، بار دیگر ظرفیت‌های بی‌پایان جوانان این مرز و بوم را در آوردگاه‌های ملی به اثبات رساند و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رشد و اعتلای روزافزون تیراندازی با کمان استان در سطوح حرفه‌ای و دانشجویی باشیم.