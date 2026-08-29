بانوی کماندار بوشهری مدال طلای مسابقات کشوری را کسب کرد

فرزاد ادیبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان رقابتهای المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان کشور که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، سرکار خانم «دلارام پاکنیت»، دانشجوی توانمند دانشگاه خلیج فارس، موفق شد در یک رقابت بسیار سخت و نفسگیر در ماده ریکرو، با شایستگی بر سکوی نخست ایستاده و نشان زرین طلا را به نام استان بوشهر ثبت کند.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر با اشاره به سطح بالای فنی این مسابقات افزود: کسب این عنوان در ماده ریکرو که به دلیل دقتِ میلیمتری و نیاز به تمرکزِ فوقالعاده، از سختترین بخشهای رقابتی این المپیاد محسوب میشد، بار دیگر ثابت کرد که ورزشکاران و دانشجویان بوشهری از پتانسیلهای فنی بسیار بالایی برخوردارند.
ادیبان در ادامه با تجلیل از کادر فنی و باشگاههای فعال استان گفت: این موفقیت ارزشمند، ثمره اراده پولادین، تمرینات مستمر و پشتکار مثالزدنی دلارام پاکنیت است. همچنین جا دارد از زحمات تخصصی «ویدا موسوی»، مربی ارزنده ایشان و تلاشهای باشگاه تیراندازی با کمان «پَرشان» که در پرورش این استعدادها نقش کلیدی ایفا میکنند، تقدیر نمایم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این درخشش، بار دیگر ظرفیتهای بیپایان جوانان این مرز و بوم را در آوردگاههای ملی به اثبات رساند و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رشد و اعتلای روزافزون تیراندازی با کمان استان در سطوح حرفهای و دانشجویی باشیم.
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