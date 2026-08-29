رستمی:۱۴۳ پروژه با اعتبار بیش از۶ هزار میلیارد ریال در خنداب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رستمی پیش از ظهرشنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی روستای کران که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: شهرستان خنداب با پیشینه‌ای غنی در تاریخ، فرهنگ و ادب، مهد پرورش فرزندان دانشمند و مرکز ثقل تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه انگور است که اکنون با دسترنج جوانان انقلابی این خطه، در عرصه‌های علم و دانش نیز می‌درخشد.

فرماندار خنداب با اشاره به افتتاح سالن ورزشی روستای کران تصریح کرد: این مجموعه ورزشی با زیربنای یک‌هزار و ۲۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل منابع دهیاری‌ها احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است.

رستمی با بیان اینکه این پروژه تنها بخشی از اقدامات عمرانی در هفته دولت است، افزود: در مجموع ۱۴۳ پروژه با اعتباری معادل ۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان خنداب به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه تثبیت یا ایجاد اشتغال برای ۹ هزار و ۷۹ نفر را فراهم آورده است.

وی بر لزوم محرومیت‌زدایی از این شهرستان، تاکید کرد و افزود: خنداب ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد و امید است با نگاه ویژه دولت وفاق ملی و حمایت‌های استاندار ، عنوان محرومیت از این شهرستان زدوده شود.

فرماندار خنداب گفت: امید است با تکمیل و افتتاح چهار سالن ورزشی دیگر که در حال حاضر توسط دهیاری‌ها در دست احداث است، خنداب بتواند با تکیه بر زیرساخت‌های مناسب و استعداد جوانان ورزشکار، به‌عنوان قطب ورزشی استان مرکزی مطرح شود.