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۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

از ابتدای شروع عملیات رفت زائران تاکنون؛

بیش از ۶ هزار زائر با ۳۴ پرواز به حج تمتع رفتند

بیش از ۶ هزار زائر با ۳۴ پرواز به حج تمتع رفتند

از ابتدای شروع عملیات رفت زائران حج تمتع در روز۸مرداد ماه امسال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان روز ۱۲مرداد ماه تعداد۳۴پرواز برای انتقال زائران ایستگاه‌های۵فرودگاه انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای شروع عملیات رفت زایران حج تمتع در روز هشتم مرداد ماه امسال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما تا پابان روز دوازدهم مرداد ماه تعداد ۳۴ پرواز برای انتقال زایران ایستگاههای بندرعباس، اردبیل، تهران، همدان و اصفهان انجام داده است.

 با انجام این تعداد پرواز، تعداد ۸ هزار و ۶۱۶  زایر به سرزمین  وحی اعزام شدند.

بر این اساس، زائران ایستگاه‌های بندرعباس و اردبیل در مجموع با انجام ۹ پرواز به عربستان انتقال یافتند و عملیات انتقال این ایستگاهها پایان یافته است.

در همین زمینه علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هفته ی گذشته اعلام کرد: طبق توافق دو کشور ایران و عربستان، قرار بود ۵۰ درصد پروازها توسط ایران‌ایر و ۵۰ درصد دیگر از سوی شرکت‌های هواپیمایی سعودی انجام شود اما در آخرین لحظات متوجه امتناع برخی شرکت‌های سعودی از برقراری پرواز ۲۶ هزار زائر ایرانی شدیم و به همین دلیل امسال ۷۰ درصد عملیات انتقال پروازها بر عهده‌ ایران ایر است.

کد مطلب 4050419

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