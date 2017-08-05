روحانی: ایران حامی وحدت ملی و یکپارچگی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه در دیدار فواد معصوم رییس جمهور عراق با ابراز خرسندی از دیدار وی گفت: حفظ امنیت و ثبات در عراق برای ما بسیار حائز اهمیت است چرا که امنیت و ثبات دو کشور را بهم پیوسته و متصل می‌دانیم.

روحانی با اشاره به اینکه ایران اولین کشوری بود که به یاری ملت و دولت عراق در مقابله با حمله تروریست ها و گروهک تروریستی داعش شتافت، اظهار داشت: امروز بسیار خوشحالیم که ملت عراق در برابر تروریست‌ها پیروزی‌های پی در پی و درخشانی به دست آورده است.

رییس‌ جمهور گسترش ارتباطات قوی بین ملت و دولت ایران و عراق را موضوع مهم دیگر در روابط فی ما بین عنوان و تصریح کرد: تسهیل هر چه بیشتر و راحت‌تر تعاملات مردم و فعالان اقتصادی دو کشور می‌تواند ارتباطات دیرینه و مستحکم دو کشور را تعمیق بخشیده و گسترش دهد و سهولت در تردد و موضوع روادید به این امر کمک فراوانی خواهد نمود.

روحانی توسعه ارتباطات جاده‌ای و ریلی بین دو کشور را نکته حائز اهمیت بعدی برشمرد و خاطر نشان کرد: راه‌آهن ایران و عراق در جنوب و غرب می‌تواند بهم متصل شود که این موضوع روابط بین مردم، فعالان اقتصادی و در مجموع تعاملات دو کشور را به نحو قابل توجهی تسهیل کرده و گسترش خواهد داد.

رییس‌ جمهور تسریع در حل و فصل نهایی مشکلات و گسترش روابط بانکی بین دو کشور را ضروری خواند و گفت: توسعه همکاریهای بانکی نقش عمده ای در تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ایفا می کند.

روحانی حفظ تمامیت ارضی و وحدت در عراق را نکته حائز اهمیت دیگر برای جمهوری اسلامی ایران برشمرد و اظهار داشت: هر گونه تغییر در مرزهای جغرافیایی می‌تواند برای ده‌ها سال در منطقه تنشهای فراوان ایجاد کند. ما خواهان عراق واحد هستیم و امیدواریم همواره در عراق، شیعه، سنی و کرد در مقابل دشمنان عراق یکصدا باشند.

رییس‌ جمهور اضافه کرد: نقش شما به عنوان رییس جمهور برای ایجاد وحدت و انسجام بیشتر در عراق بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

فواد معصوم رییس جمهور عراق نیز در این دیدار با تبریک به روحانی که برای بار دوم و با کسب رأی اعتماد بالای مردم به ریاست جمهوری انتخاب شده است، گفت: امیدوارم در دوره شما روابط تاریخی و مستحکم دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

رییس جمهور عراق اضافه کرد: روابط مستحکم ایران و عراق زمانی خود را نشان داد که عراق گرفتار یک دشواری بزرگ شده بود و گروهک تروریستی داعش تعدادی از شهرهای عراق را اشغال کرده و قصد اشغال تعداد دیگری از شهرها را داشت که در این مقطع کمک‌های جمهوری اسلامی به دولت و ملت عراق برای مقابله با داعش بسیار مؤثر بود.

فواد معصوم وجود همین گرایش و نگاه در جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق را مایه گسترش مستمر روابط و تعاملات تاریخی، فکری و فرهنگی بین دو کشور، عنوان کرد و اظهار داشت: زمینه‌های زیادی برای گسترش همکاری بین ایران و عراق در عرصه‌های سرمایه‌گذاری و خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و عراق تمایل زیادی به گسترش روابط و تعاملات با ایران در همه عرصه‌ها دارد.

وی خاطر نشان کرد: عراق کشوری غنی و ثروتمند است و تمایل دارد تا با استفاده از کمک و تجارب و همکاری با ایران از این امکانات برای کاهش اتکاء به درآمدهای نفت و گاز چنانکه در ایران این سیاست به شکل موفق پیش رفته است، استفاده کند.

رییس جمهور عراق گفت: همانطور که همکاری‌های ایران و عراق در رویارویی با تروریسم بسیار مهم و مؤثر بود و این همکاریها باید تقویت شوند.