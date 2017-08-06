۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

هارون یشایایی به مهر گفت:

آخرین خبرها از داوری جشن بزرگ سینما/ داوران انفرادی فیلم می‌بینند

رییس نوزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام کرد فیلم های سینمایی برای داوران آکادمی جشن سینمای ایران ارسال شده است و آنها به صورت انفرادی فیلم‌ها را می‌بینند.

هارون یشایایی رییس نوزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز روند دیدن فیلم ها توسط داوران آکادمی جشن سینمای ایران گفت: از مدتی پیش فیلم هایی که می توانند در داوری نوزدهمین جشن سینمای ایران شرکت کنند به صورت بسته هایی در اختیار داوران آکادمی قرار گرفته است تا به صورت انفرادی فیلم ها را تماشا کنند.

وی با اشاره به اینکه امکان نمایش تعداد زیادی فیلم برای داوران در یک زمان کوتاه امکان پذیر نیست، بیان کرد: البته فیلم هایی که در حال اکران هستند به صورت جمعی در خانه سینما برای داوران نمایش داده می شود.

این تهیه کننده سینما با بیان این مطلب که نزدیک به ۴۵۰ داور به صورت آکادمیک فیلم ها را تماشا می کنند، توضیح داد: این تعداد در دور دوم داوری فیلم ها افزایش پیدا می کند.

رییس نوزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران در پایان گفت: این نوع داوری برای اولین بار است که در جشن سینمای ایران صورت می گیرد و باید دید چه تجربه ای را رقم می زند.

