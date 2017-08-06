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۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

ظریف در دیدار با معاون وزیر خارجه ایتالیا:

خواهان افزایش همکاری‌های اقتصادی با ایتالیا هستیم

خواهان افزایش همکاری‌های اقتصادی با ایتالیا هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به طرح های اقتصادی در حال اجراء در ایران گفت: زمینه خوبی برای توسعه فعالیت های شرکت های ایتالیایی در ایران وجود دارد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، «وینچنزو آمندولا» معاون وزیر امور خارجه و توسعه همکاری های بین المللی ایتالیا ضمن ابراز خرسندی از حضور در کشورمان اظهار داشت: وزیر امورخارجه ایتالیا در آینده از ایران دیدار خواهد کرد.  

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به طرح های اقتصادی در حال اجراء در ایران گفت: زمینه خوبی برای توسعه فعالیت های شرکت های ایتالیایی در ایران وجود دارد.  

معاون وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: شرکت های بازرگانی و سرمایه گذاران ایتالیایی برای افزایش همکاری با ایران آمادگی دارند.  

در این ملاقات همچنین طرفین در خصوص اجرای برجام و موضوعات منطقه ای بویژه سوریه و مذاکرات آستانه، مبارزه با تروریسم بویژه داعش تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4051202
محمد مهدی ملکی

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