هواداران سپیدرود صبوری کنند تا با آرامش کار را دنبال کنیم

سهیل حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین شرایط تیم سپیدرود رشت اظهار داشت: قصد توجیه ندارم، اما در این مقطع که تیمهای بزرگی مثل استقلال و سپاهان فقط یک امتیاز گرفتهاند و تیمی مثل تراکتورسازی هم امتیازی نگرفته است، امتیاز نگرفتن تیم سپیدرود که اولین سال حضورش در لیگ برتر را تجربه می کند اتفاق خیلی عجیبی نیست.
وی افزود: اولین باری که باید در لیگ برتر در ورزشگاه خانگی خودمان بازی میکردیم مشکلات عدیدهای داشتیم که باعث شد فشار روانی روی تیم ما افزایش پیدا کند. بعنوان مثال به یکباره اعلام کردند ظرفیت ورزشگاه به دلیل تعمیرات و محکم سازی تکمیل نیست و بسیاری از هواداران ما نتوانستند وارد ورزشگاه شوند. این موضوع باعث شد تشنج در ورزشگاه ایجاد شود.
کاپیتان تیم سپیدرود بیان داشت: با همه این شرایط ما در بازی دوم به مراتب نسبت به بازی اول بهتر بودیم و انتظار من این است که بازی به بازی روند بهتری را طی کنیم. در بازی گذشته هم در حالی به تیم سیاه جامگان باختیم که گذشته از این که این تیم سرحال و دونده بود، دو شوت خوب و استثنایی هم به سمت دروازه ما زدند که هر دو گل شد.
بهترین گلزن سپیدرود در فصل گذشته افزود: وقتی لیگ قرعه کشی شد خیلیها میگفتند قرعه ما راحت است. من همان زمان با این موضوع مخالف بودم و گفتم ای کاش با چند تیم مدعی مثل استقلال و پرسپولیس در هفتههای اول بازی میکردیم. در اینصورت زودتر و بهتر تیم ما با شرایط لیگ برتر هماهنگ میشد و اگر شکستی هم در کار بود هجمهای به تیم وارد نمیشد.
وی افزود: ما به لیگ برتر صعود نکردیم که خیلی زود به لیگ یک بازگردیم. نمیخواهیم مثل خیلی از تیمهایی که سابقا به لیگ برتر آمدند و یک سال میهمان این لیگ بودند و به جای خود بازگشتند، میهمان یک ساله لیگ برتر باشیم. اما خب چه کسی از آینده خبر دارد؟ ما همه تلاش مان را برای بقا در لیگ برتر به خرج میدهیم اما آنچه مسلم است این است که در فوتبال همه چیز داخل میدان و در نود دقیقه شکل نمیگیرد.
کاپیتان تیم سپیدرود در توضیح این مطلب اظهار داشت: تیم ما از مشکلات شدید مالی و البته مالکیتی و نداشتن حامیان مالی مناسب رنج میبرد. اگر در ابتدای فصل بودجه تیم به گونهای بود که در یکی دو پست هزینه بیشتری میکردیم و بازیکنان با کیفیت تر و با تجربه تری میگرفتیم قطعا شرایط ما با شرایط کنونی فرق میکرد. مثلا در تیم استقلال خوزستان اکثر بازیکنان جوان و کم تجربه هستند. اما یک بازیکن مثل کولیبالی در خط دفاعی این تیم ستاره میشود و یک نفره برای این تیم کار را در میآورد. این تیم در پایان هفته دوم چهار امتیاز گرفته و چه کسی میتواند نقش کولیبالی و شیخ ویسی را در این چهار امتیاز کتمان کند؟
مهاجم تیم سپیدرود خاطرنشان ساخت: بعنوان یک بازیکن با تجربه تلاش میکنم تا مشکلات موجود را در بین اعضای تیم کمرنگ تر جلوه داده هماهنگی بهتر و بیشتری بین بچهها ایجاد کنم. همچنین باید تلاش کنم تا بار فشار روانی هواداران را به فشار مثبت تبدیل کنم. به خصوص برای بازیکنانی که سال اول حضورشان در این تیم را تجربه میکنند.
حق شناس در توضیح این مطلب بیان داشت: این خصلت همه تیمهای پرهوادار است که بعضا فشار هواداران به جای آنکه بر حریفان باشد، به صورت معکوس روی تیم خودی تاثیر میگذارد. هواداران ما در گذشته هم نشان دادهاند که میتوانند صبوری کنند و نتیجه صبوری را هم دیدهاند. انتظار ما این است که هواداران ما خویشتندار باشند و صبوری کنند و مطمئن باشند که تیم به زودی به شرایط خوبی خواهد رسید.
