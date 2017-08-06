ایران از گسترش روابط با مولداوی استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر یکشنبه در دیدار «ایگور دودون» رییس جمهور مولداوی گفت:‌ جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که استقلال مولداوی را به رسمیت شناخت و طی ۲۵ سال گذشته روابط صمیمانه و خوبی میان دو کشور برقرار بوده و تهران از گسترش همه جانبه این روابط استقبال می کند.

رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه ایران و مولداوی در مناطق حساسی از آسیا و اروپا قرار دارند، اظهار داشت: ما باید در راستای تأمین منافع و آینده ملت‌های خود در برابر دشواری‌ها و پیچیدگی‌های منطقه هوشیارانه ایستادگی کنیم.

روحانی افزایش رفتارهای خشن میان قدرت‌های بزرگ را برای صلح جهانی نگران‌کننده دانست و افزود: اگر ملتی متحد و یکپارچه بوده و برای دستیابی به منافع خود تلاش کند، هرگز شکست نمی خورد. از سوی دیگر در شرایط امروز جهان، کشورهای مستقل که تحت فشار قدرت‌های بزرگ نیستند، باید در کنار یکدیگر قرار داشته باشند.

روحانی گفت: امروز پس از توافق هسته‌ای شرایط مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای دوست از جمله مولداوی فراهم شده به گونه ای که پس از برجام روابط تجاری و اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا ۸۰ درصد و با روسیه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

روحانی همچنین بر ضرورت افزایش ارتباط بیشتر میان مسئولان دو کشور و رایزنی آنها برای ارتقاء سطح مناسبات و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله علمی، فناوری، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و همکاری‌های گسترده در زمینه مسایل و موضوعات بین‌المللی و توسعه گردشگری میان ایران و مولداوی تأکید کرد.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: معتقدیم نباید در دنیای امروز به دنبال ایجاد بلوک جدید بود، بلکه باید همه کشورها در راستای منافع مشترک به دنبال توسعه روابط دوستانه با یکدیگر باشیم.

ایگور دودون رییس جمهور مولداوی نیز در این دیدار ضمن تبریک انتخاب مجدد روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، مناسبات ایران و مولداوی را در ۲۵ سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و افزود: مطمئناً روابط ایران و مولداوی در سال ۲۰۱۷ وارد سطح جدیدی از پیشرفت خواهد شد.

رییس جمهور مولداوی دوستی و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران را مطابق با منافع ملی کشورش عنوان کرد و خواستار ارتقاء سطح روابط تجاری و اقتصادی فی‌مابین و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور شد.

وی با بیان اینکه حضور هیأت‌های عالی‌رتبه از بیش از یکصد کشور جهان در مراسم تحلیف رییس جمهور ایران، نشان‌دهنده آن است که تلاش ها برای انزوای جمهوری اسلامی ایران بی‌اثر بوده است، گفت: مطمئناً دشمنان نمی‌توانند ملت ایران را با تاریخی چند هزار ساله منزوی کنند و ایران پس از عبور از مشکلات در جهان خواهد درخشید.